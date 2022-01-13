洛阳召开第33届世客会申办推进工作周例会

11日，市政协主席杨炳旭主持召开第33届世界客属恳亲大会申办推进工作周例会，听取申办进展情况汇报，安排下步工作。 11日，市政协主席杨炳旭主持召开第33届世界客属恳亲大会申办推进工作周例会，听取申办进展情况汇报，安排下步工作。 杨炳旭在讲话中指出，成功申办第33届世客会是市委、市政府作出的重要工作部署，是洛阳加强文化传承创新、扩大对外开放、推动高质量发展的重要举措，要突出“客家祖根地”品牌建设，扎实推进申办工作，力争第33届世客会在洛阳举办，不断提升城市开放水平和国际影响力。要紧盯成功申办目标不动摇，进一步统筹好新冠肺炎疫情防控与申办工作，做到两不误两促进，推动申办工作有序开展，确保成功申办。要进一步加强与世客会组委会、重要客属社团的沟通、拜访，强化时间节点意识，采用线上线下多种沟通方式，积极争取各方支持，为成功申办第33届世客会奠定基础。要突出主题宣传，加强对申办工作及洛阳“客家祖根地”文化研究成果的宣传推介工作，完善提升申办电视宣传片、宣传画册等申办资料，营造浓厚的申办氛围，扩大洛阳“客家祖根地”的影响力、吸引力、公信力。要加强申办招商引资工作，摸清洛阳客属企业和相关项目底数，以客属企业与本地企业为主体进行以商招商、产业链招商，为客属企业在洛投资发展提供优质服务，吸引更多客属企业来洛投资洽谈。要及时办好组团参加第31届世界客属恳亲大会的各项手续，确保准时参会，展示洛阳风采，增强客家人对洛阳的归属感与凝聚力，不断提高洛阳的城市知名度和影响力。 曾丹梅参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)