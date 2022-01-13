网传上海出现传播力更强的新冠变异毒株？谣言

在5月8日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，针对近期网传上海出现传播力更强的新冠变异毒株，上海市卫健委回应。
在5月8日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，针对近期网传上海出现传播力更强的新冠变异毒株，上海市卫健委回应。
在5月8日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，针对近期网传上海出现传播力更强的新冠变异毒株，上海市卫健委回应：上海持续开展新冠病毒样本基因测序，测序结果显示近期上海本土疫情报告的感染者的病毒基因分型，主要为奥密克戎BA.2和BA.2.2变异株，目前未发现传播力更强的新变异株。(记者 袁全)
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