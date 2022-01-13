总规模10亿元！伊滨区设立制造业高质量发展基金

11日，洛阳市伊滨区与洛阳国宏投资控股集团有限公司举行战略合作暨项目合作签约仪式，伊滨科技产业新城建设和全市制造业高质量发展再迎利好。

11日，洛阳市伊滨区与洛阳国宏投资控股集团有限公司举行战略合作暨项目合作签约仪式，伊滨科技产业新城建设和全市制造业高质量发展再迎利好。

按照战略协议，国宏投控集团将立足自身国资平台和管理洛阳市制造业高质量发展基金的优势，围绕伊滨区主导产业和产业集群，积极引入优质项目，助力科技产业新城建设。同时，双方将探索在北上广深等沿海发达地区共建招商联络机构，构建“投资+孵化+招商”科创飞地平台，引来更多优质风口产业。

国宏投控集团是洛阳市工业领域国有资本投资(运营)公司，近年来围绕“新兴产业引导培育、传统产业转型升级、系统解决国企改革历史遗留问题”的功能定位，不断深化“投资+运营”双轮驱动的发展模式，目前资产总额619亿元，发起或参股设立的基金达到11支，累计实施股权(固定资产)投资项目69个、引导培育新兴产业项目41个。

当天，伊滨区、洛阳制造业高质量发展基金和盛世景资产管理集团股份有限公司三方签约，将共同发起设立伊滨区制造业高质量发展基金，总规模10亿元，首期规模2亿元。该基金将重点围绕伊滨区区域内的半导体、人工智能、机器人、精密设备等智能制造领域进行投资，持续做强洛阳智能制造等新兴产业，首批4个拟投资项目签约落地。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图/视频 通讯员 李世武）