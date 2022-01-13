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宜阳县旅游发展服务中心携“洛水昌谷”景区致敬白衣天使
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.11 16:32

　　5.12国际护士节即将到来之际，宜阳县旅游发展服务中心携“洛水昌谷”景区致敬白衣天使！为白衣天使送去节日的祝福。

　　5月10日下午，旅发中心、洛水昌谷邀请宜阳县卫生系统白衣天使们到洛水昌谷沉浸式体验“霍比特小镇”中央大草坪与矮矮的精灵屋绿野仙踪的美好。约克镇、童话镇等一座座特色建筑在蓝天白云映衬下的美丽多姿、宽阔的水面上一艘艘缓缓驶过的白色游船、吸引着大量游客的蒸汽小火车、“凤凰于飞，翙翙其羽。有凤来仪兮，见则天下安宁”的凤仪桥......大家尽情享受着难得的悠闲时光，深度感受“洛水昌谷”的神奇魅力。

　　新冠肺炎疫情发生以来，护士队伍承担了大量的疫情防控和医疗救治等任务，在救治患者、提高治愈率和降低病亡率等方面作出了突出贡献。她们在治疗时是医生的臂膀、巡视时是患者的亲戚、监护时是健康的使者、抢救时是生命的卫士。她们精湛的技艺让死神战栗、微笑的服务让患者满意。感恩在疫情中守护健康、捍卫生命的“白衣天使”，向每一位奋斗在战疫一线的医护人员致敬！感谢他们一直以来默默无闻的奉献，感谢他们逆行而上，保卫山河无恙！(刘行革 刘争艳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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