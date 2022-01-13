宜阳香樟树·花间酒店志愿者到锦屏山景区清理垃圾

近日，宜阳香樟树·花间酒店组织志愿者50余名，来到该县锦屏山景区开展登山环保公益活动。
近日，宜阳香樟树·花间酒店组织志愿者50余名，来到该县锦屏山景区开展登山环保公益活动。
近日，宜阳香樟树·花间酒店组织志愿者50余名，来到该县锦屏山景区开展登山环保公益活动。
尽管当天气温较低，但丝毫没有影响志愿者们的热情。一路上，志愿者们3至5人一组，将游客随意丢弃的垃圾全部捡入塑料袋中，并对一些游客的不文明行为进行善意劝说，呼吁大家共同爱护环境。志愿者们忙碌的身影成为锦屏山上一道靓丽的文明风景线。
据了解，香樟树花间酒店自2018年志愿服务队成立以来，共组织36余次登山环保公益活动，用实际行动倡导着“做文明宜阳人，创全国文明城”文明理念。
“曾经有人冒着生命危险清理垃圾，我们香樟树花间酒店也希望通过这样的方式带动更多人参与其中，通过我们的公益活动唤醒人们的环保意识，为宜阳创建文明城市贡献自己的一份力量”。香樟树·花间酒店志愿服务队负责人张伟伟说道。(许明媛)
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