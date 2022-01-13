5月12日是全国防灾减灾日。10日下午，洛龙区红十字会邀请中国红十字救护培训师走进洛龙区第七实验学校，为师生开展应急救护及防灾减灾知识公益讲座，提高师生自救互救和应急避险能力。
5月12日是全国防灾减灾日。10日下午，洛龙区红十字会邀请中国红十字救护培训师走进洛龙区第七实验学校，为师生开展应急救护及防灾减灾知识公益讲座，提高师生自救互救和应急避险能力。
5月12日是全国防灾减灾日。10日下午，洛龙区红十字会邀请中国红十字救护培训师走进洛龙区第七实验学校，为师生开展应急救护及防灾减灾知识公益讲座，提高师生自救互救和应急避险能力。
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