守望相助！洛阳驰援吉林30万毫升红细胞

11日9时，承载着洛阳人民爱心的30万毫升红细胞从洛阳启程，千里驰援吉林省血液中心。

11日9时，承载着洛阳人民爱心的30万毫升红细胞从洛阳启程，千里驰援吉林省血液中心。

受疫情影响，吉林省长春市临床用血紧张。接到国家、省卫健委指令后，洛阳市中心血站迅速调拨30万毫升红细胞，通过专业冷链血液运输车，采取无接触交接方式运往吉林。

疫情发生后，洛阳市中心血站在做好疫情防控工作的同时，全力保障采供血工作，通过分批多次组织团体献血、乡村流动献血等多种方式，全力以赴保供应、战疫情，让更多人参与无偿献血活动中。在满足洛阳市血液供应的同时，积极驰援外省、市疫情严重地区临床用血，疫情发生以来，已先后向武汉、郑州、石家庄等多地紧急提供临床用血，累计驰援红细胞151.64万毫升，单采血小板168个治疗量。

疫情当前，一袋袋热血背后是洛阳人民与吉林人民守望相助。洛阳市中心血站也呼吁广大健康适龄市民弘扬无私奉献精神，踊跃加入献血者队伍，用热血和奉献为疫情防控筑起坚实的生命后盾。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图 通讯员 李冬 刘亚敏）