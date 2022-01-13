重要提醒！即日起，洛阳中小型水库、淤地坝开始泄水

11日，记者从洛阳市水利局获悉，当前洛阳已进入汛期，即日起，洛阳对水利工程进行汛期联合调度。

11日，记者从洛阳市水利局获悉，当前洛阳已进入汛期，即日起，洛阳对水利工程进行汛期联合调度。

据悉，从即日起，洛阳市各中小型水库要泄水腾库，确保汛期在汛限水位以下运行；各蓄水淤地坝要泄水清库，确保汛期空库运行；各拦河坝要塌坝三分之一，确保汛期保持三分之二坝高运行。水库、淤地坝要执行小流量泄水，避免出现人工洪峰，于5月15日前泄水完毕。

洛阳市水利局相关负责人提醒，泄水、塌坝过程中，洛阳市境内河流水位将出现不同程度的上涨，市民要远离河道，严禁在河道及周边戏水、钓鱼、烧烤等。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图 通讯员 郑斐冉)