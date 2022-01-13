央媒观洛｜产权改革强基固本 市场运营画龙点睛——乡村振兴“河洛变奏曲”

家底不清制约组织变强，人才短缺束缚产业发展，资源闲置阻断深度开发……各地在全面推进乡村振兴中普遍面临着一些农村的老问题、发展的新难题。近年来，河南洛阳以改革赋能，抓住钱、地、人等关键要素，清产核资建强组织，聚集乡贤重振产业，招募团队运营乡村，让基层组织强起来、乡村经济“火”起来、美丽乡村“热”起来，奏响了乡村振兴的“河洛变奏曲”。

家底不清制约组织变强，人才短缺束缚产业发展，资源闲置阻断深度开发……各地在全面推进乡村振兴中普遍面临着一些农村的老问题、发展的新难题。近年来，河南洛阳以改革赋能，抓住钱、地、人等关键要素，清产核资建强组织，聚集乡贤重振产业，招募团队运营乡村，让基层组织强起来、乡村经济“火”起来、美丽乡村“热”起来，奏响了乡村振兴的“河洛变奏曲”。

清产核资摸清家底 基层组织强起来

4000余人的伊川县水寨镇上天院村紧邻高速国道、背靠产业园，曾是致富“明星村”，但由于村内资产不清、矛盾多发，多年信访高发、债务沉重，运转一度几近瘫痪。

两年前，在外经商的张夷奎回村接任村支书时，600多万元债务一团乱麻，“我满腔热情回来，当头却是一盆冷水。”张夷奎说。

水寨镇党委书记张雄说，资产不盘点，债务不理清，还是一团乱麻，谁也别想站住脚。

洛阳市“清资产、清矛盾”工作为上天院村送来一剂良药：“白条”债务逐项核实，集体资产逐一清点，沉睡资源盘活利用。清理统计后，上天院村压减“白条”债务293万元，收回集体土地426.3亩。村集体成立运输公司，预计年收入100万元；建设平台货仓，每年收租20万元。理清家底，算清账目，通过党员会、代表会、群众会向村民时时通报，村民看到透明账、成为“明白人”，张夷奎这届村“两委”班子立了起来。

洛阳市农业农村局局长仝宇鹏说，集体资产管理混乱、债务缠身是一些农村面临的难题，洛阳通过清资产、清矛盾，近一年来，287个试点村清收集体资金3.58亿元、固定资产13.44亿元，化解矛盾纠纷3.1万余起，为乡村振兴夯实基础。

三变改革利益共享 乡贤经济火起来

洛阳宜阳县盐镇乡南洼村位于豫西丘陵地带，2021年，600余人的小村庄集体收入突破15万元，而就在几年前南洼村多年集体零收入。

“别小看这15万块钱，发展集体经济最缺的就是‘第一桶金’。”南洼村党支部书记刘保国说，该村最宝贵的资源是1340亩农田，但丘陵地分散、缺水，农户自己都不愿种，更别提请人“土里刨金”。

土地流转是南洼村破解困境的“先手棋”。村集体经济合作社将1340亩耕地流转过来，再通过回收荒地、平整土地，村里还增加510亩农田。

“手里握着1850亩耕地，申请项目，招商引资，才有底气。”刘保国说，先是集体经济合作社流转510亩土地种花生，再召回5名乡贤、培养3个种植大户，种植辣椒、烟叶、中药材。短短3年，南洼村的特色种植业就有模有样，村民租金收入和务工收入分别突破50万元/年。

“先给人地‘松绑’，再建联结机制，农民靠股权和务工收益。”南洼村返乡人才李志衡说，村里盘活了土地资源，他们才有返乡创业的基础和动力。

“南洼村是不少洛阳农村的缩影，其乡贤经济虽是初级形态，却迈出了发展产业的关键一步。”宜阳县盐镇乡党委书记张静国说，引导乡贤返乡创业，就要依托资源禀赋、产业基础谋划项目，使乡贤融入产业链。

在嵩县，乡贤楚小莉对接丝绸产业链，建成了有2万亩桑树的桑蚕基地；在汝阳县小店镇，青年马明盼返乡打造“甜瓜小镇”，引导农户“先种瓜，再投资”，带动200余人共同致富。

据统计，近一年来，洛阳收录乡贤7.47万人，落地项目1250个，完成投资112亿余元，创办各类实体6600余个，带动就业18.9万人。

乡村运营画龙点睛 沉睡资源活起来

远眺青山环绕，近观灰瓦黄墙，抬头白云飘飘，俯首青石铺道。一年前，位于伏牛山深处的汝阳县柏树乡窑沟村，引入市场化运营团队，闭塞萧条的山村经过改造运营，办起餐馆民宿，打造摄影基地，引入书吧茶吧，建起亲子乐园，窑沟村变成集美丽乡村建设、特色产业发展、文化传承推广的“网红打卡地”。

面向市场，引入专业运营团队，让曾经沉睡的美丽资源“活”了起来。2022年年初，栾川县面向全国招募乡村运营师。洛阳百态文化传播有限公司项目负责人刘媛成为第一批与栾川县签约的乡村运营师。

刘媛将秋扒乡小河村打造成“荷香小镇”，过去这里花开赏花、花败人散，一年中人气只旺一个月。刘媛带领运营团队进驻后，将“荷香小镇”变成“四季小河”，春季有花，夏季赏荷，秋季采摘，冬季观雪，还开发帆布包、丝巾等7种文创产品，探索出了农文旅融合发展之路。

“政府引导，市场运作，百姓致富，市场运营为乡村振兴‘画龙点睛’。”洛阳市副市长韩治群说，在乡村运营理念引领下，近一年来，洛阳市47个乡村运营试点村完成团队招募，并引进各类产业项目108个，完成投资5.93亿元。

河洛大地上，乡村振兴的路径探索方兴未艾。洛阳市委常委、秘书长王军说，洛阳将持续瞄准钱、地、人等振兴要素，清家底，强组织，聚人才，搞运营，兴产业，富百姓，奏好乡村振兴的“河洛变奏曲”。（新华社记者 王丁 宋晓东 韩朝阳）④