社区免房租商户感激 修脚店老板上门免费为老人修脚

9日上午，在洛阳市涧西区长安路街道办事处同乐寨社区一户居民家里，85岁的张爱花老人坐在沙发上，一只脚泡在热水盆里，半仰着头闭目养神；37岁的陈帮华坐在她面前的小板凳上，低着头，一手托着老人的脚，一手拿着修脚刀，修、削、刮，一点点地锉掉厚厚的指甲。

9日上午，在洛阳市涧西区长安路街道办事处同乐寨社区一户居民家里，85岁的张爱花老人坐在沙发上，一只脚泡在热水盆里，半仰着头闭目养神；37岁的陈帮华坐在她面前的小板凳上，低着头，一手托着老人的脚，一手拿着修脚刀，修、削、刮，一点点地锉掉厚厚的指甲。

记者留意到，在修右脚大拇指的时候，由于指甲嵌入肉里太深，老人一个激灵，脚也颤抖了两下。见状，陈帮华立刻停下动作，用手轻轻按摩老人的脚背缓解紧张，过了一会儿，又继续忙活起来。20多分钟后，老人的双脚修好了，她微微欠起身子，冲着陈帮华点头致谢。

陈帮华在涧西区芳华路东段开了一家修脚店。从去年5月至今，他已经免费为近20位老人修过脚。“社区对我很照顾，我想做一些力所能及的事情。”陈帮华说。原来，陈帮华租用门面房后，需要重新粉刷和装修，考虑到做生意不容易，社区主动免去陈帮华半个月的房租，让他心生感激。于是，陈帮华主动找到社区工作人员，让他们提供高龄老人的名单，自己和店员每个月上门服务两位老人。去年因为疫情原因，他有几个月无法上门服务。

在陈帮华的修脚店内，记者看到墙上挂着的收费牌写着：修脚价格为每次48元。陈帮华坦言，每次修脚费用，加上更换一个新刀片和支付修脚员工的工资，这些开销加起来，不算小。“做这件事情，为了什么呢？”记者问。“谁都会变老嘛！”陈帮华想了想，又说：“我只是想为老年人做一些事情，其他的都不重要。”(洛报融媒记者 李岚 文/图/视频 通讯员 索万青)