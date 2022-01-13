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做完核酸检测要喝醋和热水杀菌？洛阳疾控专家：谣言！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.11 09:12

　　前几天，洛阳在5个城市区开展了全员核酸检测，不少市民倍加关注。但记者注意到，网上也流传出不少“贴心提醒”，我们就此向市疾控中心专家进行求证。

　　市民郭女士向记者提供一条信息。“做完核酸检测后马上刷牙，然后喝一大口白醋漱口，然后再喝一杯稍热点的白开水，最好是烫嘴的水，病毒怕热。因为检测人员袖口可能会有上一个人检测时喷出的口腔细菌吸附。我家有直系亲属在医院，说很多地方疫情暴发就是因为这样感染出现的。”郭女士说，她在微信群中看到多人在转发这条信息，还有人说跟着做准没错。

　　记者就此向洛阳市疾控中心传染病预防控制专家李铁川求证。“无稽之谈，这样的谣言太可恨，千万别信！”李铁川说。

　　李铁川介绍，参加核酸采样的医护人员，在完成一次采样后都会立即喷洒酒精，严格做好手消毒，所以不会出现传染的可能。其次，医护人员使用的咽拭子是一种长棉签，操作者在采样时能有效避免触碰到被采人员面部，所以同样不会出现传染的情况。

　　“喝醋并不会杀死新冠病毒，反而会刺激人的胃肠道，另一种喝热水杀新冠病毒的说法，也是移花接木的谣言。”李铁川说，新型冠状病毒在56℃温度时30分钟即会失去活性，在75℃水中只能存活15分钟，而在100℃环境中1分钟即会死亡，“人体食管黏膜的正常耐受温度是40到50℃，喝温度过高的热水只会增加食管癌风险。”(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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