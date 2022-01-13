洛龙区：让文化认同根植青少年心灵深处

近年来，洛龙区各中小学持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，以中华优秀文化进校园为抓手，引导青少年坚定文化自信，增进文化认同，厚植家国情怀。

洛阳市龙门第一小学传承龙门文化研学实践活动

近年来，洛龙区各中小学持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，以中华优秀文化进校园为抓手，引导青少年坚定文化自信，增进文化认同，厚植家国情怀。

昨日上午，在洛阳市龙门第一小学，孩子们伴着美妙的音乐，跳起了“龙门之韵”课间操，在运动中感受文化艺术之美。

洛阳市龙门第一小学党支部书记、校长周改良介绍，这套“龙门之韵”课间操是学校通过对龙门石窟造像艺术元素提炼、加工，按照符合小学生年龄特点的肢体语言形式创编而成的，既能起到强身健体的作用，又彰显了文化特色，一经推出就受到孩子们的喜欢。

“这套课间操里既有阳刚正气的‘狮子’，又有轻柔飘逸的‘飞天’，老师们还会为我们讲解相关知识，现在我越来越喜欢龙门文化了。”该校学生李哲航说。