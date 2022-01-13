洛阳开展救援演练活动并投放200余个公益救生圈

9日上午，洛阳市红十字会、洛阳市神龙水上义务搜救队在洛河北岸的上阳宫段开展“河南社会救援力量2022年国家减防灾日”主题救援综合演练和公益救生圈投放活动。

9日上午，洛阳市红十字会、洛阳市神龙水上义务搜救队在洛河北岸的上阳宫段开展“河南社会救援力量2022年国家减防灾日”主题救援综合演练和公益救生圈投放活动。

在现场，洛阳市神龙水上义务搜救队的队员们开展了冲锋舟驾驶技能、潜水员深水打捞、翻船自救、徒手深潜打捞物品等项目的演练。随后，200余个公益救生圈被分发给队员，将于近日投放在洛河、伊河、瀍河、涧河沿岸。

“这是我们连续第5年投放公益救生圈，这些救生圈是我们联合腾讯公益募捐得来的。”洛阳市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，救生圈将被安置在上述河流易出现溺水事故的区域，并配套有救生绳。

如何正确投掷救生圈？

杨红山说，在使用公益救生圈时，投掷者可一手握住救生圈上的救生绳，另一手将救生圈抛向落水者的下游方向，然后回拉救生绳，让救生圈移动到落水者旁边；有风时，投掷者应将救生圈抛到落水者的上风向，以便落水者能抓住；投掷者还可将救生绳系在栏杆上，两手合力抛救生圈。待落水者套上救生圈后，岸上的群众可以回拉救生绳，将落水者拉至岸边。

落水者在发现救生圈后，应先抓住救生圈，再双手同时向下压住救生圈的一侧，使救生圈竖起，手和头顺势进入救生圈内，后将救生圈夹在两腋下，保持头部高于水面，身体浮于水中。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）