洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳开展救援演练活动并投放200余个公益救生圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:34

　　9日上午，洛阳市红十字会、洛阳市神龙水上义务搜救队在洛河北岸的上阳宫段开展“河南社会救援力量2022年国家减防灾日”主题救援综合演练和公益救生圈投放活动。

　　在现场，洛阳市神龙水上义务搜救队的队员们开展了冲锋舟驾驶技能、潜水员深水打捞、翻船自救、徒手深潜打捞物品等项目的演练。随后，200余个公益救生圈被分发给队员，将于近日投放在洛河、伊河、瀍河、涧河沿岸。

　　“这是我们连续第5年投放公益救生圈，这些救生圈是我们联合腾讯公益募捐得来的。”洛阳市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，救生圈将被安置在上述河流易出现溺水事故的区域，并配套有救生绳。

　　如何正确投掷救生圈？

　　杨红山说，在使用公益救生圈时，投掷者可一手握住救生圈上的救生绳，另一手将救生圈抛向落水者的下游方向，然后回拉救生绳，让救生圈移动到落水者旁边；有风时，投掷者应将救生圈抛到落水者的上风向，以便落水者能抓住；投掷者还可将救生绳系在栏杆上，两手合力抛救生圈。待落水者套上救生圈后，岸上的群众可以回拉救生绳，将落水者拉至岸边。

　　落水者在发现救生圈后，应先抓住救生圈，再双手同时向下压住救生圈的一侧，使救生圈竖起，手和头顺势进入救生圈内，后将救生圈夹在两腋下，保持头部高于水面，身体浮于水中。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全覆盖！破瓶颈！事关洛阳项目建设
  • 初夏洛城 生态美景【高清图集】
  • 洛阳博物馆附近新增一处生态停车场
  • 提醒！非国标电摩“过渡牌”下月起停...
  • 伊滨区寇店镇龙泉风电场一期项目完工
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳中心城区部分公共场所添置自动体...
  • 牡丹阁景区5月13日起恢复试运营
  • 招生政策出炉！洛阳今年计划招体育特...
  • 行政拘留！偃师这3人市域外返偃未报备
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    王城之春

    月季花开

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605