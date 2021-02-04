中国船舶集团有限公司第七二五研究所副所长廖志谦：强军报国路上的追梦人

“研制载人潜水器是我国践行海洋强国战略的必经之路，能成为部分建造项目研制团队的成员，我深感骄傲。”10日，在中国船舶集团有限公司第七二五研究所，副所长廖志谦这样说。

廖志谦(左二)带团队检查项目进度

“研制载人潜水器是我国践行海洋强国战略的必经之路，能成为部分建造项目研制团队的成员，我深感骄傲。”10日，在中国船舶集团有限公司第七二五研究所，副所长廖志谦这样说。

1973年出生的廖志谦大学毕业后来到第七二五研究所工作。回忆起当初，她说：“没有当初的厚积，很难有现在的薄发。”进单位后，她一边向老一辈学习，一边刻苦钻研。她在学习过程中有个好习惯，那就是记笔记。她将每天所学所思逐条记录下来，时不时翻阅巩固，时间久了，笔记本积累得越来越多，她的知识面也愈加宽广起来。

“材料知识和焊接技术更新很快，一旦故步自封，创新乏力，就会被时代淘汰。”廖志谦如是说。承担“深海勇士”号、“奋斗者”号等潜水器载人舱的部分建造工作，解决载人潜水器研制过程中面临的材料工艺和焊接技术难题……廖志谦开始在行业内崭露头角，成为行业带头人。

2016年，廖志谦和团队接到一项重要任务——“奋斗者”号潜水器载人舱焊接加工任务。“接到任务既兴奋又倍感压力。”她说，载人舱的最大下潜深度要达到1万米，如何做到完美焊接是对团队的一次考验。