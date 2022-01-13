提醒！非国标电摩“过渡牌”下月起停止发放

昨日，记者从市公安局交警支队获悉，作为2022年洛阳市重点民生实事之一的“提供电动自行车免费上牌服务”，目前已完成76.7%。交警部门提醒，针对非国标电动摩托车的“过渡牌”，将于5月31日后停止发放，请相关车主抓紧办理。

工作人员正在安装号牌

昨日，记者从市公安局交警支队获悉，作为2022年洛阳市重点民生实事之一的“提供电动自行车免费上牌服务”，目前已完成76.7%。交警部门提醒，针对非国标电动摩托车的“过渡牌”，将于5月31日后停止发放，请相关车主抓紧办理。

“我们先期在全市设立了65个电动自行车免费上牌网点，目前，市区的上牌网点调整为9个，保证‘一区一点’。”市公安局交警支队相关工作人员说，截至目前，今年全市已上牌的电动自行车达69万辆，完成全年任务的76.7%。

鉴于部分市民对不同类型的两轮电动车该上哪种号牌不太清楚，交警部门对此进行了解答。

我市路面上常见的两轮电动车有电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、非国标电动摩托车。

电动自行车

电动自行车属于非机动车，其相关技术标准应符合国标(GB17761-2018)：整车质量(含电池)小于或等于55千克，最高设计车速不超过每小时25公里，蓄电池标称电压小于或等于48伏，具有脚踏骑行能力，电动机额定连续输出功率小于或等于400瓦。

电动自行车的号牌为绿底白字。车主在注册登记时，应携带本人身份证、车辆合格证原件、购车发票原件，骑行电动自行车到市区9个电动自行车上牌服务点办理，免费进行上牌。

如果不能提供发票、合格证，车主需要现场填写电动自行车来历承诺书，上传本人有效身份证件、真实联系方式等信息后，方可上牌。无车架号、电机号的，无法办理上牌业务。