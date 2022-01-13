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把青春献给河洛大地——洛阳共青团工作综述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:31
青年在“青年之家”充电

　　今年是中国共产主义青年团成立100周年。回望百年，青春向党，奋斗向前！

　　一百年来，洛阳共青团把广大河洛青年团结凝聚起来，听党指挥、跟党奋斗，在各个历史时期经受考验、建立功勋，在脱贫攻坚、科技创新、疫情防控、抢险救灾第一线做先锋、当闯将，谱写了一曲曲豪迈的青春之歌。

　　青年因城市而聚，城市因青年而兴。当前，全市上下在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌，百业勃兴，日新月异。作为党领导下的具有鲜明政治性、先进性、群众性的群团组织，全市共青团组织正高举旗帜、勇毅前行，团结带领210余万名洛阳青年在围绕中心、服务大局的火热实践中诠释新时代青年担当，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的洛阳。

　　点亮青春之光

　　在中共洛阳组纪念馆宣誓大厅里，有这样一座浮雕：一位戴眼镜的男子在前方领誓，三位男子举起右拳庄严宣誓，在他们的身后一位蓄着胡须的男子目光坚定地注视着他们。

　　这座浮雕艺术再现了1921年12月中共洛阳组成立时的场景。这是河南省也是陇海铁路沿线建立的第一个地方党组织。红色基因从中共洛阳组诞生那一刻起就融入了洛阳的城市血脉中，鼓舞着千千万万的河洛青年坚守初心、奋勇向前。

　　1925年7月，共青团洛阳支部正式成立，中共洛阳支部书记王中秀兼任共青团洛阳支部书记，不断吸收洛阳青年加入团组织，开展工人、农民和学生运动，把洛阳革命运动推向新高潮。同年9月，共青团洛阳支部更名为共青团洛阳特支。11月，共青团豫陕区委派余世颂到洛阳改组共青团洛阳特支，并担任书记，带领团组织开展工作。

　　1949年3月，洛阳市新民主主义青年团首届代表会召开，共青团洛阳市委正式成立。从此，共青团洛阳市委在党的领导下，团结带领全市广大团员青年自力更生、锐意进取，围绕党在不同历史时期的中心任务开展工作，作出了积极贡献。

　　1949年4月12日出版的《新洛阳报》(《洛阳日报》前身)第四版有一篇报道，主标题是《本市举行首次青年讲座》，副标题是《李文甫同志讲“青年如何为人民服务”》，足见党对共青团、对青年工作的高度重视。洛阳日报社早在《新洛阳报》创刊之初，就建立健全了青年组织。在当天的报纸版面上，也有一篇记载报社青年工作的报道，标题是《本社新青年支部举行公开大会》，文中提到4个青年当场要求入团。

　　回望百年，催人奋进。截至目前，洛阳市有共青团员224919名，各级团组织12776个，其中团的领导机关15个、团委496个、团工委69个、团总支306个、团支部8815个，实现了团组织全覆盖和团的工作全覆盖，将最广泛的青年力量紧紧凝聚在党的旗帜之下。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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