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反响热烈！洛阳各级团组织集中收听收看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:25

　　昨日，庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会隆重举行。我市各级团组织集中收听收看，反响热烈，大家纷纷表示，将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定青年人的初心和使命，坚决扛牢新时代青年的责任与担当，为重振洛阳辉煌贡献青春智慧力量。

　　洛阳市青联副主席、洛阳国家大学科技园党总支书记宋骥表示，洛阳国家大学科技园作为团中央评选的全国青年创业创新示范基地，随着我市青年友好型城市建设不断加速，已聚集了4000余名青年人才。下一步，科技园党总支将坚持党建带团建，切实发挥好园区团组织的桥梁纽带作用，紧密团结园区广大青年，持续提升园区平台的凝聚力、承载力和服务力，为青年就业创业、科技创新铺路搭桥。

　　“通过今天的学习，我更加坚定了矢志不渝跟党走的决心和信心。”中国船舶集团有限公司第七二五研究所“万米”团队负责人吕逸帆在收听收看大会后，发出了“请党放心，强国有我”的铮铮誓言。近日，吕逸帆所带领的团队获得“河南青年五四奖章”。吕逸帆表示，将把团组织给予的荣誉转化为奋斗的动力，与团队成员一起创新创造，助力我国深潜事业高质量发展。

　　“此次大会为青年人立足本职岗位、拼搏进取指明了前进方向，坚定了团员青年创新创业的信心。”国网洛阳供电公司团委书记韩啸一说。在2021年度全国“两红两优”表彰中，国网洛阳供电公司变电检修中心团支部获“全国五四红旗团支部”荣誉。韩啸一表示，国网洛阳供电公司高度重视共青团和青年工作，积极支持青年发展，在工作、生活中多措并举保障青年员工成长，未来将继续团结带领公司团员青年积极向党组织靠拢，努力践行“人民电业为人民”的服务宗旨，为洛阳经济社会高质量发展多作贡献。

　　团市委书记李华敏表示，将牢记习近平总书记对共青团工作的重要指示要求，坚持为党育人、自觉担当尽责、心系广大青年、勇于自我革命。要做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人，以实际行动持续提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全市广大团员青年积极投身青年友好型城市建设，紧紧围绕产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的新征程中积极发挥青年生力军和突击队作用，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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