洛阳市政务服务中心：量化考评服务质量 创建“人民满意窗口”

“收到群众来电、来信或送锦旗表彰窗口服务的，每次加1分。”“窗口单位积极围绕行政审批改革、创新工作方法提高服务质量和效率的，每次加1分。”日前，市政务服务中心开展创建“人民满意窗口”活动，对市民之家窗口服务进行量化考评，促使各窗口进一步提升服务水平。

“收到群众来电、来信或送锦旗表彰窗口服务的，每次加1分。”“窗口单位积极围绕行政审批改革、创新工作方法提高服务质量和效率的，每次加1分。”日前，市政务服务中心开展创建“人民满意窗口”活动，对市民之家窗口服务进行量化考评，促使各窗口进一步提升服务水平。

市政务服务中心相关负责人介绍，为全面提升政务服务大厅窗口服务水平和服务效能，助推洛阳创建全国文明典范城市，市政务服务中心在市民之家开展创建“人民满意窗口”活动。

在活动中，市政务服务中心将对市民之家进行标准化建设，对现有窗口的硬件设施实行统一规划管理；对窗口服务人员进行职业道德教育、文明礼仪培训等；依托“咨询辅导帮办代办专区”“老年人服务专区”“有事请找我专项服务”等便民举措和“河洛之鸽”志愿者服务队，进一步提升服务能力、创新服务方法，让群众和企业享受到政务服务的便利。

“每月，我们将对各窗口单位进行分数排名，排名将是今后评优评先的重要依据。对排名靠后的，我们将约谈窗口负责人督促整改。”该负责人说。

“如果市民在办事过程中遇到问题，或对窗口服务有意见建议，欢迎拨打12345或0379-63917623。也可到市民之家2楼的投诉中心反映。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 陈辉)