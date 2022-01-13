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洛阳中心城区部分公共场所添置自动体外除颤器
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:28
演示自动体外除颤器使用方法

　　“在抢救心跳骤停患者时，我们要先取出自动体外除颤器(AED)，打开电源，按照语音提示操作……”昨日，在涧西区政府大楼内，涧西区红十字会应急救护师赵李利正在演示自动体外除颤器(AED)使用方法。

　　记者在现场看到，该设备外箱呈“站立式”，有近一人高，上部的玻璃箱内放置AED，下部表面印有图文并茂的使用步骤，摆放位置醒目，标识统一。

　　赵李利说，AED是一种能够自动识别异常心律并给予电击除颤的急救设备，是便于非专业人士抢救心跳骤停患者的“救命神器”。遇到心跳骤停患者，可在最佳抢救时间的“黄金4分钟”内，利用AED对患者进行除颤和心肺复苏。

　　使用步骤

　　AED外箱无锁，遇到紧急情况时直接撕封条取出AED

　　打开AED电源，按照语音提示操作

　　按照电极片上的图示，将电极片紧贴于患者裸露的胸部，一片电极片贴在患者胸部的右上方(胸骨右缘，锁骨之下)，另一片电极片贴在患者左乳头外侧(左腋前线之后第五肋间处)

　　施救时示意周围人不要接触患者，等待AED分析心律，以确定是否需要电击除颤

　　如果AED提示需要电击，施救者得到仪器除颤指示后，等待AED充电，按下“电击”按钮除颤

　　除颤后立即实施胸外按压和人工呼吸，按照30∶2的比例实施胸外按压和人工呼吸，5组(约2分钟)后，AED再次自动分析心律，遵循AED的语音提示操作，直到患者恢复脉搏和自主呼吸，或专业急救人员到达现场

　　如果AED提示不需要电除颤，则继续实施心肺复苏

　　除了涧西区政府大楼内投用的这台AED，广州市场步行街也有一台已经投用。此外，预计今年六一前，东升二小红十字生命健康体验馆的AED也要投用。这批AED均由涧西区红十字会通过社会爱心募捐获得。

　　为确保AED在关键时刻发挥作用，希望广大市民爱护设备。同时，公安部门将对破坏AED的行为进行打击。

　　相关链接

　　目前，市卫健部门也在我市多地设置有AED，涉及西工区(西工区人民西路6号周王城广场献血车前)、老城区(老城区中州东路387-7号十字街献血车前)2个城市区和新安、宜阳、伊川、汝阳、洛宁等5个县。按照计划，今年将在城市区(含孟津、偃师)再设置20台AED。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高德权 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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