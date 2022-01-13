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让“银色”更加闪耀系列谈之四：健康是老年生活最美的底色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:15

　　大家拍手叫好的老年医学科是干什么的，替老年人实地探访揭秘；春夏交替老年群体皮炎高发，给老年朋友支个治疗小妙招；冷空气突然杀“回马枪”，温馨提醒老年人要添衣防感冒……看改版后的晚报，健康天天见，及时又“适老”，引起人们追逐“健康夕阳红”的共鸣。

　　有人说，幸福十分之九是建立在健康基础上的，健康就是一切。对老年人尤其如此。当下，“银发”潮涌，我国人均预期寿命达77.3岁，但老年人“长寿不健康”问题凸显。有数据显示，我国失能或部分失能老年人约有4000万，75%以上的老年人至少患有一种慢性病，老年人平均带病生存时间约为8.3年。让老年人活得长，更活得好，推进老年健康服务体系建设，把“健康老龄化”融入经济社会发展全过程，是当务之急。

　　老年健康不只是医疗机构的事，也不是政府单方面的责任。老年健康服务体系，意味着以老年人健康为中心，提供健康教育、预防保健、疾病诊治、长期照护等一系列服务，需要各方积极参与、共同携手，解决好老年人健康养老最紧迫的问题。这次晚报进行适老化改版，联合医疗等机构推出《“医”起关注身边“健”闻》《健康真相》《天天养生》等一批栏目，既是加强老年健康教育，增强老年人主动健康能力的服务之举，更是推动社会各项优质服务资源向老年人的身边、家边和周边聚集，对健康老龄化理念的全民动员。说到底，“健康老龄化”的实现是一项系统工程，应充分调动从政府到市场和社会再到家庭和个人的各方力量。唯其如此，方能为老年人提供多维度、全方位的健康支持，从而顺应和满足老年人对健康生活的追求。

　　让“银色”更加闪耀，健康是最美的底色。政策、环境、个人协同治理，社会、行业、市场共同发力，有效整合健康服务资源、提供健康友好环境，形成全民参与、积极促进“健康老龄化”的新格局，为“夕阳红”创造健康养老新生活！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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