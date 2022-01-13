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东征平叛 力挽狂澜——周公和《大诰》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.11 08:16

　　在先秦史籍《尚书》中，有这样一些以“诰”命名的文章，它言辞直白恳切、行文优美流畅，是三千年前的公务行文。大家熟悉的《大诰》，由周公撰写，是他东征出师前，以成王的口吻发表的诰文，申述所以东征的理由，鼓舞各方国气势。

　　“《大诰》是周公姬旦所做的战前动员文告，是当时的实录，闪耀着实事求是的古朴光芒，代表了早期先秦散文的艺术成就。”洛阳周公庙博物馆周公文化研究学者张灵威说，文章多次运用形象、贴切的比喻，说理透彻、生动，又很质朴，有很强的说服力，字里行间无不浸透着周公那诚挚、深厚的满腔赤诚。

　　回望历史，让我们通过文字感受《大诰》背后荡气回肠的故事。

　　公元前1046年，武王灭商，纣王身死，武王封纣王之子武庚为殷侯，管理朝歌及周围地区。为了监视武庚，在朝歌周围分封了3个方国，由武王与周公的兄弟管叔、蔡叔、霍叔管理，史称“三监”。

　　后三年，武王急病。临终前，武王欲将王位传于周公。在当时，“父死子继”和“兄终弟及”都是合法的。由于长子年幼，继承制的混乱极易使王室陷入内斗，周公为长远考虑，没有接受王位，并在武王去世后，拥立成王即位，他代为管理朝政。

　　这引起了“三监”的极大不满。为篡夺王位，“三监”四处散布流言，于是成王开始对周公有所猜忌。武庚和“三监”便趁乱发动叛乱。

　　武王病重之时，周公曾向上天祷告，愿代替兄长承受疾病和死亡，以求武王康健，国家长治久安。记录这次祭祀的祷文被封存在金滕中，秘而不宣。成王在疏远周公之后，因一场偶然的天灾，开启金滕之书，发现了周公的祷文，于是二人前嫌尽释。

　　另外，周公又争取召公和毕公的支持，为东征做好准备。

　　为解决内忧外患，平叛战乱。周公以成王的口吻写了这篇《大诰》，以期团结各方国。在这篇文章中，他告诉各邦君主和大臣，殷商复辟，他们不能坐以待毙。

　　《大诰》载：“尔庶邦君越庶士、御事罔不反曰：‘艰大，民不静，亦惟在王宫邦君室。越予小子，考翼不可征，王害不违卜？’”

　　从字里行间可以看出各方国首领的懦弱和摇摆不定，更凸显了周公在这个时候做思想动员的必要性。

　　为了得到各方支持，周公先是晓之以理，交代了局势的严峻性：“天降割于我家，不少延。”上天降临灾祸没有停息。

　　接着动之以情：“洪惟我幼冲人，嗣无疆大历服。”成王这么年轻就继承了广大的事业，太不容易。言下之意，全仰仗各位了。“尔惟旧人，尔丕克远省，尔知宁王若勤哉！”你们是跟过文王的老臣，最了解文王的勤勉，一定不能辜负文王的事业。

　　文中还多次出现“予得吉卜”“今卜并吉”“朕卜并吉”的字眼，当时人们笃信天命，告诉大家得到了好的占卜结果，具有莫大的鼓舞士气的作用。结尾回归主题道：“肆朕诞以尔东征。天命不僭，卜陈惟若兹。”所以大家必须一起去东征，天命不会出错，卜兆的显示就是这样。

　　张灵威说，周公靠着这篇战争动员令，争取到了最大的支持。最终不负众望，不仅获得了东征的胜利，杀武庚和管叔，流放蔡叔、霍叔，还收服了东方众多小方国，使周朝的疆域向东扩张至大海，为日后分封诸侯、礼乐教化的传播奠定了基础，更为形成如今“天下一家”的民族认同感迈出了重要一步。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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