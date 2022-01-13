计划重建的车棚为何没动静？社区：和部分居民不当行为有关，将协调重建车棚

5月9日，西工区银河苑小区居民反映：小区车棚意外塌了一部分，存在安全隐患，不能再用了，可此前说好要重建的车棚也不知为何没有动静。

5月9日，西工区银河苑小区居民反映：小区车棚意外塌了一部分，存在安全隐患，不能再用了，可此前说好要重建的车棚也不知为何没有动静。

银河苑小区是老旧小区，共有3栋楼。居民朱女士说，多年前入住时，1号楼临墙有个车棚是非机动车公共停车处，后来物业公司撤离，居民时常丢车，大家就自行在车棚焊接钢架，封闭车棚防范丢车。

今年4月，在我市集中开展整治私搭乱建过程中，该车棚因年久失修面临拆除，纱厂西路社区经协调后表示将为居民重建车棚并安装充电设施。“现在旧车棚不能用了，可新车棚不知为啥也没动静。”朱女士说。

记者在现场看到，车棚部分塌了，周边已拉起警戒线，墙根处堆积不少建筑垃圾，且存在居民飞线充电情况。

在1号楼的墙上，记者看到了4月2日纱厂西路社区张贴的有关通知：对于1号楼前车棚拆除问题，应大家要求，经社区协调，将对车棚统一拆除重建，并安装充电设施，住户于4月6日前把个人物品清理干净。

“5月9日凌晨，窗外刮风下雨，大约两点半，我听到轰隆一声，出门一看，部分车棚塌了！”1号楼住户刘先生说。

纱厂西路社区相关负责人表示，他们已到现场查看并了解情况，车棚附近的垃圾将在这两天清理完成。对于重建车棚并安装充电设施的事，他们也有些作难。

该负责人说，此前，社区通过多方协调，找到第三方公司为该小区居民免费重建车棚，但前提是以置换的方式进行，也就是说，需要保持车棚原有的结构及设施。

“我们在张贴的通知里明确说明，将对车棚统一拆除重建，让居民清理个人物品。”该负责人说，然而，一些居民在清理个人物品时，也拆除了车棚内的部分设施，致使车棚未达到第三方公司提出的置换标准，此事才一度搁浅。

该负责人说，他们将向上级部门汇报、协调该小区重建车棚一事，目前该小区的物业公司也在推进安装充电设施事宜。

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