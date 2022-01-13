洛阳开展排水防涝应急演练 提升城市防汛能力

昨日上午，在位于老城区的金业路泵站，一场城市排水防涝应急演练正在紧张进行。

“报告城市防汛组指挥部，金业路泵站停电，站内设备全部瘫痪，请立即启动应急处置预案！”

昨日上午，在位于老城区的金业路泵站，一场城市排水防涝应急演练正在紧张进行。现场模拟市区出现持续暴雨，金业路泵站突发故障停电，正在抽排水的6台水泵瘫痪场景，如不尽快启用自备电源保障泵站临时供电，该站负责的七一路以东、饮马街以西、中州渠以南区域极有可能出现内涝。

演练现场，市城市管理局市政排水泵站管理所立即启动应急处置预案，并向市政集团和老城区等联动单位通报情况。经紧急排查，泵站断电原因为高压电缆短路故障。因现场不具备抢修条件，城市防汛组指挥部按照应急预案，立即启动两台大型移动应急电源车，确保泵站恢复应急排水能力。

“泵站在城市排水防涝中起着重要作用。”市城市管理局有关负责人介绍，目前全市已建成投用排涝泵站50座，共安装水泵200台，总排水能力为每秒140.77立方米。降水来临时，道路雨水经地下管网汇流至这些泵站，先经过格栅过滤杂物，再进入泵池，最后由水泵抽排提升，进入河流，确保城市安全度汛。

当天，还模拟了我市进入一级防汛应急响应后，市城市防汛组在洛阳城市生命线大数据中心开设防汛指挥所，指挥调度排水防涝应急分队紧急拉动、城市隧道排水、自来水管道断裂抢修等抢险作业。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)