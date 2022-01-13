因父亲抚恤金分配起纠纷 两个女儿、丧偶儿媳闹上法庭

老人去世后，社保部门发放一笔抚恤金。因抚恤金分配问题，老人的两个女儿、丧偶儿媳闹上法庭。

老人去世后，社保部门发放一笔抚恤金。因抚恤金分配问题，老人的两个女儿、丧偶儿媳闹上法庭。日前，记者从老城区人民法院了解到这样一起案例。

法院审理后，比照遗产继承的分配原则，根据与被继承人生活的紧密度等适当分配抚恤金，并对尽了主要赡养义务的酌情予以多分。

父亲抚恤金分配起纠纷，姐姐将妹妹诉至法院

老城区的老杨与妻子王某育有子女3人：长女杨某一、次女杨某二、儿子杨某三。杨某三于1990年病故。王某于2002年病故。

2019年，老杨病故，后社保部门发给其亲属抚恤金78053.8元，该款项打到老杨的工资卡上，后由杨某二掌握。

杨某一认为其享有父亲抚恤金的一半份额，但杨某二不向其支付，杨某一遂将杨某二起诉至老城区人民法院。

杨某二辩称，父亲晚年逐渐患上多种疾病，生前最后几年一直和她共同生活，她尽了主要的赡养义务。因此，她应分得父亲抚恤金的70%，杨某一应分得30%。

丧偶儿媳称对公婆尽了主要赡养义务，有权分得涉案抚恤金

诉讼期间，第三人杨某三的妻子吕某向法院提出诉讼请求，判令抚恤金78053.8元的25%即19513.45元归其所有。

吕某称，她与杨某三结婚后，育有一女小杨。杨某三去世后，她从精神上和物质上给予公婆极大的关心和照顾。作为儿媳，她在丈夫亡故后对公婆尽了主要赡养义务，有权分得涉案抚恤金。老人生前对抚恤金的分割也留有遗言：“给杨某一25%，杨某二50%，吕某25%。”

原告杨某一辩称，抚恤金不是遗产，是有关单位发给死者直系亲属的生活慰问金和精神抚恤金，有资格分得父亲抚恤金的只有其配偶、子女、父母。父亲的配偶、儿子、父母已先于其去世，现只有女儿杨某一、杨某二有权参与分配。父母生前由她和杨某二轮流照顾，吕某作为儿媳没有对公婆尽主要赡养义务，没有资格分得抚恤金。

被告杨某二辩称，吕某称杨某三去世后，她对公婆的照顾言过其实，并没有尽主要赡养义务，没有资格分得抚恤金。