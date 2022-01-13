今日洛阳多云间阴天 气温12℃到23℃

洛阳今日多云间阴天，东南风2级到3级，气温12℃到23℃。

昨日，雨过天晴，空气清新，记者用无人机俯瞰洛河两岸等地，只见蓝天白云下水流潺潺、树木葱郁，让人心旷神怡（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄）

昨日，我市气温回升明显，早上7点气温只有10℃，临近中午，随着太阳露头，气温加速回升，到下午4点已升至22℃，空气质量也是全天优级。

今明两天，这样的晴暖天气将持续，不过，新一股较强冷空气已经“发货”，据中国天气网消息，虽然已经立夏，但近期频繁活动的冷空气和降雨让多地又感受到初春的寒意。从昨天到本周末，有一股较强冷空气会影响我国中东部大部分地区，这股冷空气“势力”较强，全国有20个省将出现不同程度的降温，尤其是12日前后，北方各地的气温将降至本轮过程的最低点，气温较常年同期明显偏低，多地气温将降至今年3月底的水平，让人仿佛穿越回初春。

具体到洛阳来说，虽然我们不在这股冷空气的重点影响范围内，但本周五和周六，仍会出现弱降水，气温也会小幅下降，可能打乱一些市民双休日出游的计划。具体来说，受高空短波槽影响，今天白天，我市多云间阴天，东南风2级到3级，气温12℃到23℃。今天夜里到明天白天，我市多云，偏东风3级到4级，气温11℃到23℃。晚报在此提醒，最近早晚温差较大，市民朋友请注意合理穿衣，谨防感冒。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)