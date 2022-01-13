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洛阳市组织集中收看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 21:53

我市组织集中收看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会
江凌、杨骁参加

　　青春孕育无限希望，青年创造美好明天。10日上午，庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在北京人民大会堂隆重举行。市委书记江凌与我市团干部、团员青年代表等一起收看大会盛况，聆听习近平总书记重要讲话。

　　集中收看后，大家一致认为，隆重举行庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会，回顾共青团百年奋斗的光辉历程，对于广大团员青年在新的征程上更加坚定自觉地牢记初心使命，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上奋勇前进具有深远的意义。习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃，全面回顾了100年来共青团坚定不移听党话、跟党走的青春历程，充分肯定了共青团在党的领导下、团结带领一代代团员青年为实现中华民族伟大复兴中国梦所作出的重要贡献，深刻阐明了共青团和青年工作的历史经验，对做好新时代共青团工作提出明确要求，饱含着对青年的亲切关怀和青年工作的高度重视，令大家倍受鼓舞、信心倍增。

　　穿越历史时空，百年大党风华正茂，时代青年踔厉奋发。参加收看的共青团干部表示，要认真学习习近平总书记重要讲话，深刻体悟总书记对青年的重视、关心、期望和勉励，进一步筑牢忠诚，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，始终扎根青年，不断增强引领力、组织力、服务力。我市团员青年代表纷纷表示，要坚定信念、锤炼本领、锻造作风，始终坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，不辜负党的殷切期待，不辜负祖国和人民的殷切期待，在加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的新征程中贡献更多青春智慧和力量。

　　杨骁、贺敏等参加集中收看。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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