暖心！高校学生自制“共享雨伞”供师生免费使用【视频】

近日，在洛阳师范学院的图书馆、公共教学楼大厅等位置，多了一些色彩鲜艳、造型可爱的雨伞，一旁的墙上还张贴着“用完记得归还”“记得把伞送回家”等字样的卡通贴纸。

近日，在洛阳师范学院的图书馆、公共教学楼大厅等位置，多了一些色彩鲜艳、造型可爱的雨伞，一旁的墙上还张贴着“用完记得归还”“记得把伞送回家”等字样的卡通贴纸。

“之前下雨的时候，我看到很多同学因为没带伞被困在教学楼大厅，以后有了‘共享雨伞’，大家出行更方便。”该校学前教育学院2020级双语一班学生王圣博是此次活动的发起者，他组织班级里擅长手工的同学利用课余时间网购材料、组装雨伞、绘制共享贴纸，让普通雨伞有了各不相同的特点。“共享的方式不仅能让资源得到最大化的利用，而且希望可爱的雨伞和卡通贴士能够传递温暖，让老师和同学们拥有快乐心情。”

截至目前，王圣博与同学们制作的60余把“共享雨伞”已经投放使用，有借用需求的师生只需在投放点登记姓名和联系方式，就可以免费使用，在完成使用后再将雨伞归还，方便其他师生。

“没想到这一批‘共享雨伞’这么受欢迎，大家都很爱惜雨伞，都能及时把它们‘送回家’。我和同学们计划继续在学校的其他公共区域投放‘共享雨伞’，让这份温暖在校园里持续传递。”王圣博说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 金宜洛 文/图/视频）