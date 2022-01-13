招生政策出炉！洛阳今年计划招体育特长生629人、艺术特长生390人

今年市区普通高中体育特长生(尖子生)招生计划数共计629人，艺术特长生招生计划数共计390人，

今年市区普通高中体育特长生(尖子生)招生计划数共计629人，艺术特长生招生计划数共计390人，具体招生和考试工作安排如下：

一、招收项目和报名资格

(一)体育特长生：

招收项目：足球、篮球、排球、田径、武术、乒乓球、网球、体育舞蹈。

报名资格：持有市级以上教育、体育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书；参加过市级以上教育体育行政部门组织的或教育行政部门认可的正规比赛；市体育局函件推荐的优秀运动员(需报考以上项目)，能坚持继续参加课余体育训练的应届初中毕业生。(符合一项条件即可)

(二)体育尖子生：

招收项目：足球、篮球、排球、田径。其中田径项目包括：100米、200米、400米、800米(女)、1500米(男)、跳高、跳远、铅球、铁饼、标枪。

报名资格:

1.竞赛项目中拥有一级运动员证的学生直接认定为体育尖子生，由高中自愿录取，不占分配指标。

2.篮球尖子生：市冠军队推荐不超过8人，市一等奖其他名次队伍每队推荐不超过6人；市二等奖队伍每队推荐不超过4人；参加市比赛其他完赛队允许推荐1人。

3.排球尖子生：市冠军队推荐不超过6人，市一等奖其他名次队伍每队推荐不超过4人；市二等奖队伍每队推荐不超过2人；参加市比赛其他完赛队允许推荐1人。

4.足球尖子生：“市长杯”总决赛冠军队推荐不超过8人，二、三、四名每队推荐不超过6人；“市长杯”联赛甲组5-8名每队推荐不超过4人；“市长杯”联赛乙组每队推荐不超过2人；“市长杯”联赛丙组每队推荐不超过1人。

5.田径尖子生：省级及以上比赛单项前八名；市级比赛单项前三名。

(三)艺术特长生：

招收项目：音乐、舞蹈、美术。

报名资格：凡在县、区级以上教育、体育、文化行政部门组织的艺术大赛及社团活动获得过奖励或个人特长出色经所在学校推荐均可报名。

符合以上条件之一，报考学校项目对口(见附表)且体育特长生(尖子生)、艺术特长生符合2022年应届毕业生中招报名条件方可报考；科大附中、理工附中足球实验班测试合格预录取的考生不得再报考其他学校体育特长生(尖子生)。

二、报名流程及要求

体育特长生和尖子生

体育特长生(尖子生)所在初中学校应向学生进行宣传，引导学生根据自己的特长和学习成绩选择合适的高中学校。

报名时间和地点：有特长生(尖子生)的初中学校于2022年5月14日、15日到市教育局后楼三楼会议室进行资格审核并报名。

报名办法：1.符合报名条件学生的学校携带以下资料：①纸质和电子版学籍；②教育体育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书、运动会秩序册、成绩册(原件及复印件)；③体育特长生(尖子生)报名表和考生一张一寸照片；④汇总表纸质版和电子版。

2.学生可根据自己的体育专长选择需要报考的学校，每位考生限报2所学校(每批次限报1所)，并与中招志愿相一致。

3.资格审核合格且已报名的考生，由所在学校携带考生一张一寸照片于2022年5月18日到市教育局体艺卫站一楼会议室领取准考证，过期不候。

艺术特长生

艺术特长生所在初中学校应向学生进行宣传，引导学生根据自己的特长和学习成绩选择合适的高中学校。艺术特长生所在学校应于2022年5月13日携带洛阳市2022年中招艺术特长生信息登记表(纸质版)和洛阳市2022年中招艺术特长生信息汇总表(电子版、纸质版)、纸质电子版学籍、教育体育文化行政部门颁发的获奖证书、节目单(原件及复印件)、学校推荐表等相关资料，到市教育局体艺卫站一楼会议室进行资格审核并报名。

资格审核合格的考生，由所在学校携带考生一张一寸照片于2022年5月18日到市教育局体艺卫站一楼会议室领取准考证，过期不候。