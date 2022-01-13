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洛阳农林科学院高海涛：当好小麦种业“芯片”工程师【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 21:53

　　“还有20天麦子就成熟了。”10日，在大片的小麦试验田里，微风轻拂，麦浪滚滚，洛阳农林科学院小麦研究所所长高海涛正仔细查看小麦长势。

　　高海涛27年来一直负责抗旱节水、高产优质小麦的育种工作。在水资源匮乏的北方，抗旱能力是影响小麦等农作物产量最重要的因素。而种子被誉为农业的“芯片”，育种创新难度，丝毫不亚于工业领域。

　　抗旱小麦新品种培育一直是洛阳农林科学院的强势领域，从“牙咬、眼瞪、鼻子闻，一把尺子一杆秤”的年代到如今的分子育种，小麦种业“芯片”工程师高海涛见证了洛阳种业技术的飞速提升。

　　“以前必须等到麦子成熟，才能最终判定新品种的培育是否成功，现在麦苗刚长出来，取一个叶片，就可以通过分子手段，精准判断新品种的各项指标和特性。”高海涛说。

　　为了测试抗旱小麦新品种在极端情况下的生长情况，高海涛和团队成员选择用旱棚鉴定小麦抗旱性。在试验田里，几个折叠式大棚一字排开，一旦降雨，这些大棚就像一把把撑开的大伞，确保小麦在整个生长周期内不接触一滴雨水。从播种到收获，近7个月时间里这些小麦都要接受干旱的煎熬，如此极端的环境下才能选出最抗旱的小麦品种。

　　在育种过程中，种质资源是必备的物质基础。2021年，全国唯一的旱地小麦种质资源库落户洛阳农林科学院，目前这里存放着来自世界各地的旱地小麦种子4400多份。“这些种子都是经过鉴定的抗旱耐热种质，其中蕴藏的抗旱耐热基因资源，可供小麦育种专家按需选择利用。”高海涛说。

　　通过多年的摸索和实践，高海涛带领团队成功相继主持选育出抗旱节水品种37个，累计创造经济效益1200余万元，社会效益超2亿元。前不久，高海涛获评洛阳市先进工作者。

　　在高海涛看来，荣誉既是鼓励，也是继续前行的动力。他说，小麦新品种的选育没有捷径，唯有脚踏实地、大胆创新，才能不断做强小麦种业“芯片”，助力端稳中国主粮饭碗。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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