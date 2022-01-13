牡丹阁景区5月13日起恢复试运营

10日，记者获悉，根据上级统一部署，在严格落实疫情防控措施的前提下，牡丹阁景区将于5月13日起恢复试运营。

10日，记者获悉，根据上级统一部署，在严格落实疫情防控措施的前提下，牡丹阁景区将于5月13日起恢复试运营。

牡丹阁景区相关负责人提醒，试运营期间，景区实行限流游览，游客需实名制购票，进入景区的游客必须佩戴口罩，测量体温。游客在游览途中要保持佩戴口罩，做到文明、有序游览，保持一定间隔，不扎堆、不聚集，遵守景区有关规定。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)