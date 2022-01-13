洛阳百余件珍贵文物集体“搬新家”【视频】

10日，洛阳市隋唐大运河文化博物馆“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列布展工作正式启动，数百件珍贵文物将在最近数日内，从洛阳多个文物库房集体“搬”进该馆展厅。

10日，洛阳市隋唐大运河文化博物馆“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列布展工作正式启动，数百件珍贵文物将在最近数日内，从洛阳多个文物库房集体“搬”进该馆展厅。

当日9时，首批调拨文物顺利抵达隋唐大运河文化博物馆。记者看到，这批来自市文物考古研究院文物库房的百余件珍贵文物，以隋唐时期的陶器、铁器、瓷器、三彩器为主，分别展示了隋唐时期人们的日常生活、丧葬习俗，以及房屋建造、水利设施建设取得的技术成就。

在首批调拨文物中，出土于含嘉仓和回洛仓遗址的刻铭砖格外引人瞩目。据介绍，这些刻铭砖是古代仓窖管理制度的实物例证，其中大部分是首次公开展览。