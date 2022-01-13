对全国核酸检测结果互认通用 洛阳严格执行货车入豫新政策

近日，河南省物流保通保畅工作领导小组办公室发出公开信，告知货车入豫新政策，并公布监督服务热线。

近日，河南省物流保通保畅工作领导小组办公室发出公开信，告知货车入豫新政策，并公布监督服务热线。

9日，记者从洛阳交通运输部门得知，此前，我省就货车入豫报备、全国统一式样通行证办理等发布过规定，此次，对相关新政策进一步细化，旨在坚决纠正“层层加码”和“一刀切”问题，并明确规定“全省所有防疫检查点都对全国核酸检测结果互认通用，只要货车司乘人员持有核酸检测阴性证明在48小时内，就不必再做；而且核酸检测免费”。

洛阳交通运输部门就一些司机关注的问题进行梳理、解答。

●无论货车来自哪里，在通过防疫检查点时，司乘人员只要符合“两码一证”要求(持48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码、通信行程卡绿色(包括带*号)，体温检测正常即可通行。

●核酸检测结果超过48小时的，按照“即采即走即追”原则进行“核酸检测+抗原检测”，阴性的即可通行，不必等待核酸检测结果。

●全国统一式样的通行证是疫情期间物资保供凭证，可优先快速通行，可随时通过收发货企业在“豫事办”App上申办。

●如果货车从外省来，可通过“支付宝”内的“豫事办”进行报备；如果忘了，也可以在防疫检查点临时补录。只要司乘人员健康码不是红码，即便没有提前进行报备，没有申办通行证，补录补办即可。任何防疫检查点都不得对其劝返、强制隔离。

●若遇到通行方面的困难和问题，司乘人员可拨打交通运输监督服务24小时热线12328进行投诉和反映。

●我省正在研究支持和鼓励各类货车通行高速公路的优惠政策。

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 庄广文 赵飞虎 文/图）