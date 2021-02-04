洛阳大谷关：客家先民多次南迁的主要通道

10日，记者在位于伊滨区寇店镇的大谷关客家小镇项目现场看到，大谷关关城已初露芳容。

10日，记者在位于伊滨区寇店镇的大谷关客家小镇项目现场看到，大谷关关城已初露芳容。

“汉代大谷关修建之初就建有关城，大谷关关城是大谷关客家小镇项目的重要组成部分。”该项目相关负责人说，大谷关关城依据考古发掘和历史资料，采用汉代关城的形制，体现汉代洛阳八关的历史风貌、古道雄关。

“客从哪里来？洛阳大谷关。”大谷关是设于东汉末年拱卫首都的“洛阳八关”之一，沟壑纵横，形势险要，历来为兵家必争之地。作为汉魏洛阳故城的南大门，大谷关留下了客家先民南迁的足迹。在西晋末年洛阳陷落后，大批士族、百姓扶老携幼，穿越大谷关，踏上了千难万险的南下之路。

洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星说，大谷关是洛阳通往南阳、汝州、许昌等地的重要关口，也是客家先民南迁最主要、最便利的通道。

“沿着大谷关一路南行，出了关城就代表了离开洛阳城，越往南走就越远离故土家乡。”徐金星说，客家先民第一次迁徙是1700多年前的“永嘉之乱”之后，洛阳城陷落，大批中原士族、百姓举族南迁。中原汉人出了大谷关，迁至淮河流域，再到长江流域，史称晋末“衣冠南渡”。这次大迁徙的人数达百万之众，是规模最大的一次南迁。这些中原汉人成为后来客家人的先祖，大谷关则成为客家人多次南迁的主要通道。

当前，我市正加快建设大谷关客家小镇项目，该项目是市委市政府确定的重点项目之一，也是省文化旅游重点项目。项目规划范围约2平方公里，以打造“关、馆、道、台”为重点：关，即大谷关；馆，即客家之源纪念馆；道，即大谷古道；台，即烽火台。项目整合周边水泉石窟、古遗址等资源整体设计，旨在建设具有国际水准和洛阳特色的文化品牌项目，打造世界客家人精神家园。

据了解，目前大谷关客家小镇项目客家之源纪念馆、大谷古道、烽火台已建成，该项目全部建成后，将作为保护传承弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，展示洛阳“客家祖根地”品牌，建设国家级“河洛文化生态保护实验区”的重要载体。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宋向阳 文/图)