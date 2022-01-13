防护服上画漫画，齐心协力共抗疫！河南人，中！

“总而言之，归结于一句话就是：河南人，中！”从5月3日晚11点从洛阳出发，到5月10日上午11点，来自洛阳中医院的张医生和他们同期一起来郑州支援抗疫的医疗小队已连续作战一周了。

“总而言之，归结于一句话就是：河南人，中！”从5月3日晚11点从洛阳出发，到5月10日上午11点，来自洛阳中医院的张医生和他们同期一起来郑州支援抗疫的医疗小队已连续作战一周了。

5月9日，郑州市金水区陈砦新区内，忙完一天的核酸检测工作后，想到第二天即将结束此次支援行动，张医生便与此次同行的医护人员和所属社区的工作人员商量，想通过在防护服背上画漫画的形式来纪念这次支援行动，也以此为郑州人民早日战胜疫情鼓劲加油。

“三幅漫画主要围绕‘齐心协力共同抗疫’这个主题，一幅大白，一幅是我们发射的炮弹和药，一幅是针扎到病毒身上，原本规划还是有一幅是最后把病毒给彻底打败。但因为昨天晚上9点多临时接到通知说第二天要凌晨四点开始做核酸，想让大家早点休息，最后一幅就没画完。”

虽然漫画最后没能画到结局，但我们都相信，我们终将迎来战胜疫情的那一日。因为一直奋战在一线的张医生在回望连日奋战的抗疫活动时说，“总而言之，归结于一句话就是：河南人，中！”