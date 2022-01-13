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详细地址来了！洛阳42个“红色驿站”为外卖骑手等提供暖心服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 17:39

　　10日下午3点，结束了繁忙的送餐工作，外卖骑手闫毅斐径直走进洛阳市洛龙区宝龙社区党群服务中心。他熟门熟路地接好热水，给手机充上电，随意找了个椅子坐了下来。“我经常来这里休息，渴了喝口水，手机没电了来充电，这个驿站设置得真贴心！”闫毅斐说。

宝龙社区“红色驿站”

　　闫毅斐送外卖已有2年多时间，工作时绝大多数时间都在路上奔波，没有固定休息的地方。今年3月，宝龙社区对党群服务中心入门通道处进行改造，建起“26℃+红色驿站”，免费为外卖骑手、快递员、网约车司机等提供服务。从那时起，闫毅斐又多了一个温馨的“家”。

　　宝龙社区“26℃+红色驿站”面积约30平方米，虽说面积不大，但设施十分齐全。微波炉、冰箱、医药包、打气筒、雨伞、桌椅等一应俱全，驿站还提供了一些书籍，供大家闲暇时阅读。桌上摆放着防电信诈骗宣传单，让大家随手取阅。一些外卖小哥还把防电信诈骗宣传单贴到自己的送餐箱上，成为一名义务宣传员。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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