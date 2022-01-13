2022年河南省全民健身活动月启动

10日，2022年河南省全民健身活动月暨“喜迎二十大 行走是吾乡”环中原·河南省自行车公开赛群众组启动仪式在洛阳举行。

10日，2022年河南省全民健身活动月暨“喜迎二十大 行走是吾乡”环中原·河南省自行车公开赛群众组启动仪式在洛阳举行。为落实疫情防控要求，本次活动采取线上直播的方式进行。

洛阳市体育局有关负责人介绍，2010年，《河南省体育发展条例》将每年5月确定为河南省“全民健身活动月”。经过十多年的发展，全民健身活动月已成为我省贯彻落实国家《全民健身条例》，推进体育河南建设的重要举措。环中原·河南省自行车公开赛是河南省体育局从2015年起全力打造的全民健身品牌赛事。2022年，该赛事以“喜迎二十大 行走是吾乡”为主题，是进一步厚植人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩浓厚氛围的具体行动。

此次活动由河南省体育局、河南省体育总会、洛阳市政府主办，洛阳市委宣传部、洛阳市体育局承办。在当前国内疫情呈现多点散发态势，疫情防控形势严峻复杂的形势下，本次活动创新采取线上直播、分会场连线、全省动员的方式进行，最大限度减少人员聚集。仪式现场播放了提前录制好的健身展演视频，涵盖健身气功气舞、少儿啦啦操、曳步舞、“喜迎二十大 行走是吾乡”环中原·河南省自行车公开赛群众组骑行活动等内容，充分彰显了洛阳市民健康向上的精神风貌。