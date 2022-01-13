全覆盖！破瓶颈！事关洛阳项目建设

近日，在位于洛阳市伊滨区的佛光发电特种电能源和高端装备制造基地二期项目现场一派繁忙。

万基2×60万千瓦热电联产机组项目

近日，在位于洛阳市伊滨区的佛光发电特种电能源和高端装备制造基地二期项目现场一派繁忙。该项目原计划今年7月开工，没想到4月提前开工，开工不到一个月就已完成投资1000万元。

“这主要得益于洛阳企业投资项目承诺制改革带来的红利。”佛光装备制造(洛阳)有限公司相关负责人说。

靠前服务，精准帮办，开发区内一般性企业投资项目“全承诺，拿地即开工”，正是佛光发电项目提前开工的奥秘所在。

10日，记者从洛阳市发改委获悉，按照市委部署要求，在市委第七巡察组指导下，该部门下发《关于加快新开工项目承诺制办理工作的通知》，要求各县(区)在今年上半年全面建立政府主动靠前服务、企业信用承诺约束、部门事中事后监管的管理机制，实现全市省市重点项目、“三个一批”项目承诺制全覆盖。

在要素保障方面，各县(区)、各相关部门要进一步提高认识，安排专项经费，为政府统一服务事项提供保障，加快推进承诺制改革基础工作，确保5月底前全面完成开发区区域评估和政府统一服务事项。

在优化服务方面，各级政府要加强协调，强化部门联动，加强资金、用地、用能等要素资源保障，推动项目提前开工，抓住当前施工黄金季节，抢时间、抢进度，争取尽快开工建设并形成更多实物工作量。

在审批流程再造方面，要按照项目类型量身定制审批事项清单和流程图，建立重点审批部门联席会议制度，推动多部门审批高效联动、线上线下审批有机衔接，争取在今年6月底完成省重点项目联审联批任务，10月底前全面完成联审联批任务。