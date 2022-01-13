洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全覆盖！破瓶颈！事关洛阳项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 16:37
万基2×60万千瓦热电联产机组项目

　　近日，在位于洛阳市伊滨区的佛光发电特种电能源和高端装备制造基地二期项目现场一派繁忙。该项目原计划今年7月开工，没想到4月提前开工，开工不到一个月就已完成投资1000万元。

　　“这主要得益于洛阳企业投资项目承诺制改革带来的红利。”佛光装备制造(洛阳)有限公司相关负责人说。

　　靠前服务，精准帮办，开发区内一般性企业投资项目“全承诺，拿地即开工”，正是佛光发电项目提前开工的奥秘所在。

　　10日，记者从洛阳市发改委获悉，按照市委部署要求，在市委第七巡察组指导下，该部门下发《关于加快新开工项目承诺制办理工作的通知》，要求各县(区)在今年上半年全面建立政府主动靠前服务、企业信用承诺约束、部门事中事后监管的管理机制，实现全市省市重点项目、“三个一批”项目承诺制全覆盖。

　　在要素保障方面，各县(区)、各相关部门要进一步提高认识，安排专项经费，为政府统一服务事项提供保障，加快推进承诺制改革基础工作，确保5月底前全面完成开发区区域评估和政府统一服务事项。

　　在优化服务方面，各级政府要加强协调，强化部门联动，加强资金、用地、用能等要素资源保障，推动项目提前开工，抓住当前施工黄金季节，抢时间、抢进度，争取尽快开工建设并形成更多实物工作量。

　　在审批流程再造方面，要按照项目类型量身定制审批事项清单和流程图，建立重点审批部门联席会议制度，推动多部门审批高效联动、线上线下审批有机衔接，争取在今年6月底完成省重点项目联审联批任务，10月底前全面完成联审联批任务。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措
  • 洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐...
  • 邙山渠北关段改建后，居住更安全、环...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公...
  • 101岁的陈士周：每天喝鲜奶 凡事看得开
  • 公司无故辞退员工 女子申请法律援助获...
  • 王城公园猛兽有点蔫儿 网友建议投放活...
  • 百岁“人民艺术家”秦怡辞世 1984年曾...
  • 开通“微公交”、优化共享单车布点 洛...
  • 洛阳市智慧养老服务平台已录入137万余...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    花海 人像

    王城之春

    月季花开

    逛街看景 洛阳真美
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605