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点赞！危急时刻，洛阳“90后”户籍民警夺刀救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 14:51

　　“90后”户籍女警，危急时刻挺身而出，夺刀救人……9日，记者在洛阳市新安县公安局李村派出所，见到户籍民警黄文静，她正在耐心解答居民的疑问。

　　说起4月14日救人的场景，黄文静说：“劝解轻生的女子只是站在同为女人的角度，我理解她所有的情绪。”

　　黄文静回忆说，那天接近下班时间接到任务，说一名女子手持利刃站在房顶意欲轻生。由于当事人是女性，领导特别交代让她也跟着一起出警，沟通时可能更顺畅。

　　“你们别过来，我很委屈，你们再过来我就跳下去。”黄文静说，当时救援现场气氛十分紧张，轻生者小莉(化名)情绪非常激动。

　　“老乡，咱们都是女人，你从外地嫁过来生活不易，有矛盾可以和我说，你一定要冷静，你还有孩子，出了意外孩子怎么办？”黄文静一边劝说轻生女子，一边和同事向其靠近，伺机展开解救。

　　在对话中，黄文静发现小莉与外婆关系密切，她假称外婆多次来电让小莉接电话。当黄文静蹲下把手机递给小莉时，她果断抓住其手臂，把小莉拉回安全区。

　　作为入警一年的户籍民警，黄文静说户籍室是派出所与群众沟通的“窗口”，忙碌已然是常态。

　　当天记者看到，一上午时间她办理了20多件户籍业务。从上午9时至下午14时，她甚至没时间喝一口水。“在户政窗口，业务要过硬，但沟通能力很重要，用心是关键。”黄文静说。

　　“一天之内对群众提出30多个甚至50多个几乎同样的问题保持耐心，并且作出规范解答。”黄文静的工作就是这样，注意规范、重视质量、做优服务，是一天面对办事群众需要时刻谨记的9个字。

　　作为黄文静的领导，李村派出所副所长王国军用干练、敬业来评价她。王国军说，“白加黑、五加二”成为黄文静日常工作的缩影。每每问起怎么看待这份工作，“刻在骨子里的正义感和群众点点滴滴认可成为向前的动力”都是黄文静最响亮的回答。

　　“小黄是派出所大爷大妈喜欢的‘小棉袄’。”同事孔济说，面对多病缠身行动不便卧床在家的老人，黄文静会到老人家中进行现场拍照及指纹采集，并将办好的证件送到老人家中。

　　“用脚步丈量民情以服务赢得人心。”谈及未来，黄文静说，能让辖区百姓在信息化发展中有更多的方便感、幸福感、安全感是她努力的方向。（洛报融媒记者 贾臻 李鹏 通讯员 陈昕 席林燕楠 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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