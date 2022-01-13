洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月13日，快来参加“杜康之约”华夏文化面对面直播活动吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 14:51
 

　　爱好华夏文化的小朋友和家长注意啦！5月13日，“杜康之约”华夏文化面对面网络直播活动正式启动，第一期节目将邀请蔡运章老师做客直播间，您可以关注“洛阳晚报”视频号进行观看和互动，时间为9：30-11：00。

　　“杜康之约”华夏文化面对面网络直播活动由洛阳日报报业集团和洛阳杜康控股有限公司联合推出，是“杜康之约”华夏文化之旅活动的前奏。届时，经济文化专家蔡运章、孙钦良、席升阳、陈武戟、张献敏等老师将相继应邀做客直播间，多角度、全方位解读华夏文化精髓，和您一起品读诗词歌赋，品味传统文化的厚重和精彩。

　　古都洛阳是华夏文明的发祥地之一，历史悠久、文化灿烂。杜康酒是河南省第一批“原产地标记”产品，曹操曾言“何以解忧，唯有杜康”。酒育人、人育酒，博大精深的华夏文化也给予了酒祖杜康厚重的文化底蕴。在第一期直播活动中，蔡运章老师将和网友面对面谈谈杜康造酒及其历史贡献。

　　此次直播活动得到了洛阳杜康控股有限公司的大力支持，直播中将有多轮互动答题抽奖环节，寓教于乐，让您在学习文史知识的同时，还有机会得到品牌书包、文具等精美互动礼品，快来参加吧！

　　活动咨询和礼品领取请联系任老师：13838868975

　　相关链接：

　　直播嘉宾：蔡运章，男，1942年3月生，河南省洛阳市人，洛阳市文物考古研究院研究员。历任洛阳博物馆副馆长，洛阳易经学会会长，洛阳河洛文化研究会会长，洛阳文化产业研究院院长，河南省文物鉴定委员会委员，天津师范大学、河南科技大学兼职教授(硕士生导师)，中国科学技术大学科技考古系兼职教授(博士生导师)，中国殷商文化学会理事，中国钱币学会理事兼学术委员，国际易学联合会理事，中国先秦史学会副会长(顾问)等职。

　　主要学术著作有《甲骨金文与古史研究》《中国钱币大辞典·先秦编》《洛阳钱币发现与研究》《洛阳北窑西周墓》《甲骨金文与古史新探》《苏子辑校注释》《洛阳考古与古代文明》以及《杜康造酒新论》《大汶口陶罍文字及其相关问题》《商周筮数易卦释例》《三星堆文化的太阳神崇拜》《河洛文化与河洛学》《〈周易〉哲学的基本精神》《西周成周城结构布局及其相关问题》《东周王城相关问题研究》等学术论文200余篇。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措
  • 洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐...
  • 邙山渠北关段改建后，居住更安全、环...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公...
  • 101岁的陈士周：每天喝鲜奶 凡事看得开
  • 公司无故辞退员工 女子申请法律援助获...
  • 王城公园猛兽有点蔫儿 网友建议投放活...
  • 百岁“人民艺术家”秦怡辞世 1984年曾...
  • 开通“微公交”、优化共享单车布点 洛...
  • 洛阳市智慧养老服务平台已录入137万余...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    花海 人像

    王城之春

    月季花开

    逛街看景 洛阳真美
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605