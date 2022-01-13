5月13日，快来参加“杜康之约”华夏文化面对面直播活动吧！

爱好华夏文化的小朋友和家长注意啦！5月13日，“杜康之约”华夏文化面对面网络直播活动正式启动，第一期节目将邀请蔡运章老师做客直播间，您可以关注“洛阳晚报”视频号进行观看和互动，时间为9：30-11：00。

爱好华夏文化的小朋友和家长注意啦！5月13日，“杜康之约”华夏文化面对面网络直播活动正式启动，第一期节目将邀请蔡运章老师做客直播间，您可以关注“洛阳晚报”视频号进行观看和互动，时间为9：30-11：00。

“杜康之约”华夏文化面对面网络直播活动由洛阳日报报业集团和洛阳杜康控股有限公司联合推出，是“杜康之约”华夏文化之旅活动的前奏。届时，经济文化专家蔡运章、孙钦良、席升阳、陈武戟、张献敏等老师将相继应邀做客直播间，多角度、全方位解读华夏文化精髓，和您一起品读诗词歌赋，品味传统文化的厚重和精彩。

古都洛阳是华夏文明的发祥地之一，历史悠久、文化灿烂。杜康酒是河南省第一批“原产地标记”产品，曹操曾言“何以解忧，唯有杜康”。酒育人、人育酒，博大精深的华夏文化也给予了酒祖杜康厚重的文化底蕴。在第一期直播活动中，蔡运章老师将和网友面对面谈谈杜康造酒及其历史贡献。

此次直播活动得到了洛阳杜康控股有限公司的大力支持，直播中将有多轮互动答题抽奖环节，寓教于乐，让您在学习文史知识的同时，还有机会得到品牌书包、文具等精美互动礼品，快来参加吧！

活动咨询和礼品领取请联系任老师：13838868975

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直播嘉宾：蔡运章，男，1942年3月生，河南省洛阳市人，洛阳市文物考古研究院研究员。历任洛阳博物馆副馆长，洛阳易经学会会长，洛阳河洛文化研究会会长，洛阳文化产业研究院院长，河南省文物鉴定委员会委员，天津师范大学、河南科技大学兼职教授(硕士生导师)，中国科学技术大学科技考古系兼职教授(博士生导师)，中国殷商文化学会理事，中国钱币学会理事兼学术委员，国际易学联合会理事，中国先秦史学会副会长(顾问)等职。

主要学术著作有《甲骨金文与古史研究》《中国钱币大辞典·先秦编》《洛阳钱币发现与研究》《洛阳北窑西周墓》《甲骨金文与古史新探》《苏子辑校注释》《洛阳考古与古代文明》以及《杜康造酒新论》《大汶口陶罍文字及其相关问题》《商周筮数易卦释例》《三星堆文化的太阳神崇拜》《河洛文化与河洛学》《〈周易〉哲学的基本精神》《西周成周城结构布局及其相关问题》《东周王城相关问题研究》等学术论文200余篇。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)