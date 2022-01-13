洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳发布疫情防控期间食品安全通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 14:50

　　近日，河南多地出现新冠肺炎疫情，防控形势严峻复杂。10日，洛阳市市场监管局发布疫情防控期间食品安全通告，落实食品生产经营者主体责任，及时消除风险隐患，规范食品生产经营行为、切实保障食品安全。

　　严格履行疫情防控主体责任

　　食品生产经营者要严格落实疫情防控规定和要求，制定本单位疫情防控管理制度，做好防疫物资储备，落实人员健康防护，做好食品生产经营场所环境消毒，确保本单位疫情防控措施落实到位。

　　采购销售使用进口冷链食品应落实“三专、三证一码、四不”管理要求(专人搬运、贮存、销售，专库专区贮存销售，设置出入库专用通道；认真查验入境货物检验检疫合格证明、核酸检测证明、预防性消毒证明、“豫冷链”追溯码；不采购贮存销售无入境货物检验检疫证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无核酸检测合格证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无业经消毒证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无“豫冷链”追溯码的进口冷链食品)，规范使用“豫冷链”系统，实施赋码追溯管理；采购销售使用进口非冷链食品应签订《进口货物疫情防控承诺书》，张贴《进口非冷链货物疫情防控明白卡》，落实“三清三不”要求(货物来源要清楚、货物运输方式要清楚、卸货要求要清楚，来源不明不进货、未经核酸检测不卸货、核酸检测不合格的不上架销售)，通过“进快办”赋码入库、扫码出库，直接从口岸或省外购进的，通过“进快办”提前24小时报备；营业执照、销售凭证和“三证”(即货物检验检疫证明或报关单、核酸检测证明、消毒证明等)供货查验手续要齐全，货物标签标示信息要一致，达不到疫情防控要求的，不得开展生产经营活动。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措
  • 洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐...
  • 邙山渠北关段改建后，居住更安全、环...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等县区公...
  • 101岁的陈士周：每天喝鲜奶 凡事看得开
  • 公司无故辞退员工 女子申请法律援助获...
  • 王城公园猛兽有点蔫儿 网友建议投放活...
  • 百岁“人民艺术家”秦怡辞世 1984年曾...
  • 开通“微公交”、优化共享单车布点 洛...
  • 洛阳市智慧养老服务平台已录入137万余...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    花海 人像

    王城之春

    月季花开

    逛街看景 洛阳真美
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605