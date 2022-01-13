洛阳发布疫情防控期间食品安全通告

近日，河南多地出现新冠肺炎疫情，防控形势严峻复杂。10日，洛阳市市场监管局发布疫情防控期间食品安全通告，落实食品生产经营者主体责任，及时消除风险隐患，规范食品生产经营行为、切实保障食品安全。

近日，河南多地出现新冠肺炎疫情，防控形势严峻复杂。10日，洛阳市市场监管局发布疫情防控期间食品安全通告，落实食品生产经营者主体责任，及时消除风险隐患，规范食品生产经营行为、切实保障食品安全。

严格履行疫情防控主体责任

食品生产经营者要严格落实疫情防控规定和要求，制定本单位疫情防控管理制度，做好防疫物资储备，落实人员健康防护，做好食品生产经营场所环境消毒，确保本单位疫情防控措施落实到位。

采购销售使用进口冷链食品应落实“三专、三证一码、四不”管理要求(专人搬运、贮存、销售，专库专区贮存销售，设置出入库专用通道；认真查验入境货物检验检疫合格证明、核酸检测证明、预防性消毒证明、“豫冷链”追溯码；不采购贮存销售无入境货物检验检疫证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无核酸检测合格证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无业经消毒证明的进口冷链食品，不采购贮存销售无“豫冷链”追溯码的进口冷链食品)，规范使用“豫冷链”系统，实施赋码追溯管理；采购销售使用进口非冷链食品应签订《进口货物疫情防控承诺书》，张贴《进口非冷链货物疫情防控明白卡》，落实“三清三不”要求(货物来源要清楚、货物运输方式要清楚、卸货要求要清楚，来源不明不进货、未经核酸检测不卸货、核酸检测不合格的不上架销售)，通过“进快办”赋码入库、扫码出库，直接从口岸或省外购进的，通过“进快办”提前24小时报备；营业执照、销售凭证和“三证”(即货物检验检疫证明或报关单、核酸检测证明、消毒证明等)供货查验手续要齐全，货物标签标示信息要一致，达不到疫情防控要求的，不得开展生产经营活动。