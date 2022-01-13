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5月12日开始报名！瀍河回族区拟招聘公益性岗位人员36名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 瀍河回族区人民政府网站 2022.05.10 11:22

　　昨日，瀍河回族区人民政府网站发布2022年上半年公益性岗位招聘公告，拟招聘公益性岗位人员36名。具体内容如下：

洛阳市瀍河回族区2022年上半年公益性岗位招聘公告

　　为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，根据《洛阳市人力资源和社会保障局 洛阳市财政局 关于印发洛阳市公益性岗位开发管理实施细则的通知》。现将洛阳市瀍河回族区2022年上半年公益性岗位招聘信息公告如下：

　　一、招聘条件

　　本次公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

　　1.城镇零就业家庭成员；

　　2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

　　3.登记失业半年以上的长期失业人员；

　　4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

　　5.就业困难的被征地农民；

　　6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　符合以上条件的登记失业人员，在报名前，需持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

　　二、报名方式

　　有意参加招聘的人员需持报名资料(1、就业困难人员(零就业家庭)申请认定表。2、本人身份证复印件1份。3、户口簿首页及本人页复印件一份。4、《就业创业证》(或《就业失业登记证》)复印件1份。5、1寸免冠照片1张)在规定的时间内进行报名。在报名成功后，招聘单位与应聘者联系，约定面试时间。

　　用人单位本着公开、公平、公正原则，采取面试、沟通等灵活多样的方式确定拟聘用人员名单并报区人社局。区人社局按规定履行资格审验、审核等工作程序后，由各用人单位进行录用公示(不少于5个工作日)，公示结束后由瀍河区人力资源和公共就业服务中心指导用人单位与拟聘用人员完善相关聘用手续，按规定时间统一组织上岗。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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