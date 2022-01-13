引金融活水 浇灌“洛阳制造”之花——建行洛阳分行扎实开展“行长进万企”活动助力企业高质量发展

积极贯彻落实省委省政府“万人助万企”及省、市银保监局“行长进万企”活动要求和举措，建行洛阳分行在全行上下深入开展了“行长进万企”调研走访活动。

“是这样小武，刚刚公司开完项目协调会，要抓紧突破“卡脖子”技术项目，急需3个亿的信贷资金，且最好为长期借款，锁定其借款期间的成本，价格需要董事会通过，我第一时间告诉了你，这次需要咱们建行要再出出力……”

“刘总您放心，我现在就回行里汇报，努力想办法促成合作！”

这是洛阳华山路支行客户经理小武走访洛阳某先进制造业重点客户的发生的一幕。

紧跟洛阳市建设全国先进制造业基地的战略定位，不断加大金融支持制造业发展力度，助力洛阳制造业高质量发展。

积极贯彻落实省委省政府“万人助万企”及省、市银保监局“行长进万企”活动要求和举措，建行洛阳分行在全行上下深入开展了“行长进万企”调研走访活动，了解企业生产经营堵点、痛点，发挥金融优势，用“建行方案”帮助企业纾解企业之困，该行先后走访了中信重机、一拖股份、中钢洛耐、洛玻股份等企业先进制造业企业，围绕做强优势产业、做优传统产业、做大新兴产业，以推进高能级产业载体建设和产业链现代化提升行动为重点，聚焦制造业智能化、高端化、绿色化、服务化转型。

抢抓大型、中型、集团客户系统改造升级等机遇，以系统互通、平台搭建为依托，将该行的产品、服务与客户经营紧密结合到一起，实现与企业的伴随式增长，通过银企直连+代发、银企直连+票据、银企直连+定制化信息报告、银企直连+监管易、银企直连+缴费”等渠道、产品的智能组合，拓展银企合作、银政合作场景。聚金融活水，引流先进制造业，与此同时，建行学习发扬焦裕禄精神，充分发挥供应链金融、金融科技等综合服务优势，为中信重工等在供应链、人才公寓建设、票据池、信息化、数字化等方面需求提供支持，为企业发展中的痛点量身定做金融服务方案，共同探讨银企合作新蓝海。

转作风，提效能。快速行动，抓住时机，做好跟踪服务，并与总行、省行沟通价格和规模问题，全程开通“绿色通道”，2月25日，该行以优惠利率发放5亿元贷款资金，创该行一季度最大一笔制造业贷款，实现了对实体制造业的扶持，加强创新，共同推进双方合作业务的高质量发展。年初以来，该行实现制造业贷款投放14.9亿元，贷款余额37.97亿元。