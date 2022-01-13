王城公园猛兽有点蔫儿 网友建议投放活禽激发活力 王城公园回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：近期我在王城公园动物园游览时发现狼、豹、虎、狮等动物发蔫儿，没有活力。建议园区管理人员在节假日客流高峰期(10时30分至15时)间，选择适当时机向狮虎山内投放活禽(鸡鸭鹅等)。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：近期我在王城公园动物园游览时发现狼、豹、虎、狮等动物发蔫儿，没有活力。建议园区管理人员在节假日客流高峰期(10时30分至15时)间，选择适当时机向狮虎山内投放活禽(鸡鸭鹅等)，提高珍兽们的活力兽性。

对此，洛阳市王城公园回复：动物园的职能之一就是让游客可以近距离观赏动物的日常生活状态，我园尽量让动物在有限的空间里展现它们天然习性。有些动物多在早晨和夜间活动、进食，白天天气炎热的时候，躲在树荫下休息，这是一些动物的生活习惯。

对于您提出的在节假日高峰期向狮虎山投喂活禽的建议，确实能增加观赏性，但由于来动物园参观的小朋友较多，猛兽捕捉活物容易出现血腥场面，鉴于此，我园没有开展活禽投喂活动。为了丰富游园内容，加强动物科普宣传，满足游客近距离与动物和谐相处、亲密互动需求，我园已经开放了一些科普互动体验区，如大象、长颈鹿、羊驼、松鼠猴等，选择的都是一些较为温顺的食草和灵长类动物；近期我园已逐步开放了白虎、狮子等猛兽捕食行为训练，锻炼、激发猛兽的野性，同时丰富、提升游客的游园体验感。

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