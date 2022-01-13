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加强杨柳絮治理 洛阳环卫部门每天出动人员一万余名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 11:22

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近期，杨柳絮漫天飞，不仅影响环境，还容易引起部分人过敏。建议环卫部门采取购置吸尘车等办法，消除飘絮对市民的影响。

　　对此，洛阳市城市管理局回复：4月份以来，我市进入杨柳絮高发季节，我中心第一时间下发了《关于加强杨柳絮治理工作的通知》要求各区环卫部门强化属地管理责任，科学制定杨柳飞絮防治实施方案，合理安排分工，细化防治任务，建立上下联动、部门协作、高效有力的工作推进机制进行治理。

　　在杨柳絮治理期间，我市环卫部门每天出动人员1万余名，各类车辆800余台，对市区道路两侧的杨柳树利用高压喷水等方式不间断对杨柳树冠进行湿化治理，确保路面毛絮及时得到清理，给市民创造一个优美的环境。 因我市杨树、柳树大部分栽种在河边、庭院内部，机扫设备无法进入，造成市区个别路段出现杨柳飞絮严重现象，目前针对杨柳絮问题，绿化部门正在研究相关的抑制办法，待研究成功，将大面积推广，有效消除飘絮对市民的影响。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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