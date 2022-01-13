落实落细各项措施 切实筑牢安全防线——市检察院召开党组会安排部署疫情防控工作

5月9日，洛阳市人民检察院召开党组会，传达学习习近平总书记在5月5日中共中央政治局常务委员会上关于疫情防控重点工作的重要讲话以及对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示。

5月9日，洛阳市人民检察院召开党组会，会议对贯彻落实中央和上级决策部署，扎实做好两级院疫情防控重点工作提出了要求。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

一要提高政治站位，增强斗争意识。两级院要认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列重要讲话、指示精神，教育引导全体干警自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，不信谣、不传谣，坚决同一切歪曲、怀疑、否定防疫方针政策的言行作斗争。

二要立足检察职能，服务防控大局。两级院要统筹抓好疫情防控和检察履职工作，更好服务全市疫情防控和经济社会发展大局。要与公安机关形成合力，对涉疫犯罪案件，依法提前介入，强化侦查引导，提高办案效率，实现从严从快打击。要认真落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策和“万人助万企”十一项措施，积极服务企业复工复产。要发挥好民事、行政、公益诉讼检察职能，积极稳妥开展食品药品、公共安全等领域公益诉讼，助力疫情“源头”防控。要注重抓前端、治未病，通过提出检察建议，发布典型案例等方式，引导群众自觉遵守疫情防控有关法律法规和政策措施，为依法战疫营造安全稳定的社会环境。

三要坚持从严从实，抓好自身防控。两级院要结合工作实际细化完善各项防控措施，增强工作的针对性、有效性。要严格落实常态化风险防控机制，涉疫风险隐患及时上报，做到底数清、情况明，确保有效发现并化解涉疫风险。要加强对办公场所的管理，严格机关进出、离洛报备等制度，确保正常办公秩序。要严格执行院领导在岗带班和24小时值班制度，做到应急人员、物资、车辆及司机“三到位”，确保及时有效处置突发情况。

四要牢记“国之大者”，统筹发展安全。两级院要全面深入学习习近平总书记对安全生产工作的重要指示，结合落实最高检“八号检察建议”，充分发挥检察职能作用，服务保障全市安全生产工作，推动本地区各类安全隐患排查整改。要严格落实领导责任制，党组书记负总责，分管院领导履行好分管职责，做好办公场所安全隐患排查工作，发现问题立即整改，确保全市检察机关不出安全问题，不发生安全事故。（通讯员 滕中剑/刘晗）