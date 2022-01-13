1962年的结婚证 诉说穿越60年的爱情

家住老城区的薛超老人，快要迎来94岁生日了。薛超老人珍藏着一样“好东西”，是他和老伴儿王湘云1962年的结婚证。薛超说：“我们那代人的恋爱，单纯可爱。”

薛超老人珍藏了60年的结婚证

家住老城区的薛超老人，快要迎来94岁生日了。

薛超老人珍藏着一样“好东西”，是他和老伴儿王湘云1962年的结婚证。薛超说：“我们那代人的恋爱，单纯可爱。”

一段佳话：他们因采访相识，以书为媒定情缘

薛超的老家在江西赣州，他1954年从部队转业到洛阳工作。两年后，经朋友举荐，他到洛阳日报社当记者。1955年，他去市第三中学采访，老师安排了3名女生接受采访，其中就有王湘云。

“我对她印象很深，她说毕业后要继续上学，当时正在读外国名著，让我觉得很新奇。”薛超说。

1959年，薛超调入组建不久的原洛阳第二师范学校教书。没想到，月老在这里给他和王湘云牵上了红线。“我在阅览室碰到了王湘云，原来她已经考到这里了。”薛超说，面对自己热情的招呼，王湘云在错愕之下羞涩地离开了。

后来，爱读书的王湘云时不时找薛超借点儿书。“我觉得他比我大很多，根本没料到他还没结婚，也自然没那种想法。”今年82岁的王湘云认真地“撇清”关系。

时光飞逝，1961年王湘云毕业分配的前一天，薛超约她“谈点儿事”。“谁想到他谈的是终身大事，我被吓了一大跳！”王湘云说。薛超说当时自己是深思熟虑的：“我一直对她爱读书的态度很欣赏，在学校师生恋不合适，在她分配前再不表白，怕要错过了。”

一纸婚约：夫妻同执教鞭，生活平淡不失浪漫

面对突如其来的表白，王湘云有点儿蒙。她表示不想太早结婚，见状，她的语文老师(薛超同事)赶紧劝说：“你走了，去哪里找这么合适的人？”

第二天，王湘云被分配到老城区文明街小学教书。没多久，薛超被调入在关林的第八中学。工作之余，两人一有空就会见面。第二年年初，他们领到了结婚证。

结婚后，夫妻俩各自忙于教学工作，13年间养育了3个子女。日子就像树叶上的纹路一般，细碎而平淡，浪漫就隐藏其中。

两人浪漫的约定，是定下工作目标——要成为各自领域的一级教师。20世纪70年代后期，薛超调入市三十八中，以前教语文的他通过发奋自学，改教高中英语，1987年调入市第一中学，次年离休；王湘云后来也因成绩显著，调入老城区教研室至退休。

在校期间，薛超组织学生举办英语沙龙，多次在国外报刊发表英文文章；王湘云辅导学生写作文屡获奖项，并受到全国少工委的表彰。他们在全省第一批评职称时，双双入选《河南省高级教师名录》，约定成功实现。在他们的影响下，3个儿女成为大学、中学教师。