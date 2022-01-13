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别墅违建连累多位业主受牵连 相关部门：对无辜业主可特事特办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:50
红圈内为违建部分 (小区业主供图)

　　近日，洛龙区香龙湾小区业主反映，该小区内有个别业主私自加盖房屋，导致两栋联排别墅的规划核实不能通过，多位业主因此受牵连，无法正常办理不动产登记，他们曾多方反映但无果。

　　香龙湾小区一位业主说，该小区内的319号、320号是两栋联排别墅，各有4户。去年七八月份，香龙湾小区的业主们陆续办理了不动产登记，但唯独319号、320号的业主办不了。

　　“我们向开发商和有关部门了解情况得知，319号、320号两栋建筑都存在业主私自加盖房屋的情况，导致规划核实不能通过，连累这两栋建筑的其他业主都不能办理不动产登记。”该业主说。

　　7日，记者在香龙湾小区319号、320号看到，这两栋联排别墅最西头的一户，一层确实都比旁边同样的建筑多出了一间房子。业主提供的照片显示，这两栋建筑刚完工时，多出来的这一间房子原本是不存在的。

　　“我们曾多次向物业公司、开发商和相关部门反映该问题，希望将这些私自加盖的部分进行拆除，好让我们的房子通过规划核实，能办理不动产登记，但一直没有结果。”该业主说。

　　随后，记者联系了香龙湾小区物业公司和洛龙区自然资源和规划局等单位。

　　物业公司工作人员证实，该小区的319号、320号联排别墅，最西头一户均多出来的一间房子确实是业主私自加盖的。“当时，我们多次对业主私自加盖的行为进行劝阻，也向有关部门反映了该问题，但我们没有执法权，业主不听劝阻的话，单靠我们确实解决不了这个问题。”该工作人员说。

　　记者又就此事与洛龙区自然资源和规划局联系沟通，对方表示会马上组织工作人员到现场调查了解情况。

　　昨日，洛龙区自然资源和规划局相关负责人说，按照相关流程，房屋建成后，整栋建筑需要先通过规划核实，再办理整栋建筑的不动产登记(俗称“大证”)，最后办理业主分户的不动产登记(俗称“小证”)。

　　“我们现场调查核实得知，香龙湾小区319号、320号确实存在因个别业主私搭乱建，导致这两栋建筑无法通过规划核实，两栋建筑无法办理‘大证’、一些业主也无法办理‘小证’的情况。”洛龙区自然资源和规划局相关负责人说，他们将联合龙门街道办事处等单位，通知相关业主对违建部分自行拆除、整改，如果业主拒不拆除、整改，有关部门将依法依规对违建部分进行拆除。

　　“对违建的拆除、整改需要一定时间，为了不耽误因该问题受牵连的业主，我们在向区政府、市自然资源和规划局汇报后，决定先对319号、320号中没有私搭乱建的房屋进行规划核实。通过后，相关业主就能先办理不动产登记了。”该负责人说。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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