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洛阳再添一家退役军人就业创业园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:35

　　昨日，洛阳市“退役军人就业创业园”授牌暨“致敬老兵”公益捐赠仪式在炎黄科技园举行。

　　该就业创业园是我市第33家退役军人就业创业园(基地)。近年，洛阳市退役军人事务局通过合作共建退役军人就业创业园(基地)，建立完善政府主导推动、园区响应支持、退役军人参与的退役军人就业创业模式，不断满足退役军人专业化、多元化、个性化的就业创业新需求。

　　下一步，我市将不断完善退役军人就业创业园(基地)功能作用，专门为退役军人提供职业规划指导、就业信息共享、创业辅导帮扶及综合培训等全方位服务，打造多个“就业+创业+培训”的综合性退役军人就业创业服务平台，帮助广大退役军人实现自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。

　　在活动中，炎黄科技园向我市100名退役军人捐赠了价值30余万元的健康智能手表，中山市国美电器制造有限公司向我市退役军人服务体系捐赠了价值380余万元的移动空调和防疫物资。

　　副市长张武清参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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