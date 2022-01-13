洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开“人人持证、技能洛阳”建设工作推进视频会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:31

　　昨日，我市召开“人人持证、技能洛阳”建设工作推进视频会议，通报全市“人人持证、技能洛阳”建设工作总体推进情况，分析当前存在问题，部署下一步工作。

　　副市长贺敏出席会议并讲话。会议认为，全市高度重视“人人持证、技能洛阳”建设工作，各县区、各部门聚焦重点产业发展和技能人才需求，建立培训动员体系，深入开展校企合作，实施“定单式”培训和分领域、分层次精准式培训，积极推进企业自主评价工作，在技能人才培养和评价取证方面取得良好成绩。下一步，要着力抓好产训结合，突出青年人才培训，规范提升评价机构，实现培训、评价、就业、后续保障服务四位一体闭环管理。

　　会议要求，各县区、各部门坚持把“人人持证、技能洛阳”建设工作摆在重要位置，强化责任担当、积极主动作为、及早谋划安排；狠抓培训质量和实效，加快构建“全劳动周期、全工种门类”的职业技能培训体系；推进培训评价工作方案化、项目化、清单化，确保圆满完成“人人持证、技能洛阳”建设全年各项目标任务。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 涧西区、洛龙区部分公共文化场馆恢复开放
  • 通知！5月10日、11日洛阳这些区域将停水
  • 洛阳实施文明典范城市八大专项整治提...
  • 洛阳市住建局新推出惠民利企十项举措
  • 洛阳出台应对疫情支持企业发展20条举措
  • 洛阳推出18项举措助力文旅行业恢复发展
  • 洛阳召开疫情防控工作电视电话会议 徐...
  • 洛阳卡瑞起重：防疫生产“两手抓” 全...
  • 邙山渠北关段改建后，居住更安全、环...
  • 赏芍药+玩越野！洛宁土桥村做大美丽经济
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍

    牡丹时装周上的小模特

    影趣

    诵读经典
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605