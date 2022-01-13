洛阳召开“人人持证、技能洛阳”建设工作推进视频会议

昨日，我市召开“人人持证、技能洛阳”建设工作推进视频会议，通报全市“人人持证、技能洛阳”建设工作总体推进情况，分析当前存在问题，部署下一步工作。

昨日，我市召开“人人持证、技能洛阳”建设工作推进视频会议，通报全市“人人持证、技能洛阳”建设工作总体推进情况，分析当前存在问题，部署下一步工作。

副市长贺敏出席会议并讲话。会议认为，全市高度重视“人人持证、技能洛阳”建设工作，各县区、各部门聚焦重点产业发展和技能人才需求，建立培训动员体系，深入开展校企合作，实施“定单式”培训和分领域、分层次精准式培训，积极推进企业自主评价工作，在技能人才培养和评价取证方面取得良好成绩。下一步，要着力抓好产训结合，突出青年人才培训，规范提升评价机构，实现培训、评价、就业、后续保障服务四位一体闭环管理。

会议要求，各县区、各部门坚持把“人人持证、技能洛阳”建设工作摆在重要位置，强化责任担当、积极主动作为、及早谋划安排；狠抓培训质量和实效，加快构建“全劳动周期、全工种门类”的职业技能培训体系；推进培训评价工作方案化、项目化、清单化，确保圆满完成“人人持证、技能洛阳”建设全年各项目标任务。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆）