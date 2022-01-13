王军主持召开市四大班子秘书长联席会议

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实近期市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作，推动市委各项决策部署落地落实。

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实近期市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作，推动市委各项决策部署落地落实。

会议强调，实现时间任务“双过半”是确保完成全年目标任务的重要基础，市四大班子办公室、市委各部委要聚焦重点抓落实，围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、省委“十大战略”、市委重要工作部署等重点工作狠抓落实，着力以重点突破带动全面提升，奋力实现时间任务“双过半”，为实现全年红目标奠定坚实基础。要强化统筹抓落实，统筹好改革与发展、发展与安全、重点与全局的关系，持续推进要素市场化配置改革、放权赋能改革等改革事项，做好自建房安全隐患排查整治、防汛抗灾、安全生产等工作，抓实抓细疫情防控各项工作，提升用好政府专项债券的能力水平，聚焦中心、统筹兼顾、形成合力，争取在二季度和后阶段工作中取得突破性进展，推动市委决策部署落地落实。要开拓创新抓落实，推进服务理念、工作方式、体制机制创新，在推动“三个一批”“万人助万企”“能力作风建设年”等活动上求创新，在服务四大班子领导开展工作上求创新，在服务全市工作大局上求创新，推动各项工作取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）